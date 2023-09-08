Після модернізації порти країн Балтії і Польщі зможуть пропускати 10 млн. тонн українського зерна — Finance.ua

Після модернізації порти країн Балтії і Польщі зможуть пропускати 10 млн. тонн українського зерна Сьогодні 07:31 — Енергетика

Після модернізації порти країн Балтії і Польщі зможуть пропускати 10 млн. тонн українського зерна

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що після розвитку портових коридорів Балтійського моря цими шляхами можна буде надсилати близько 10 млн тонн українського зерна щорічно.

Про це пише видання Delfi

Він наголосив, що країни Євросоюзу мають зробити все можливе, щоб українське зерно могло безперешкодно вступати на міжнародні ринки.

За словами Науседи, хоча через порти країн Балтії та Польщі неможливо експортувати стільки зерна, скільки Україна експортує основними транзитними маршрутами, якщо цей альтернативний маршрут буде добре розвинений, загальний внесок Польщі, Литви, Латвії та Естонії може бути значним.

«Так, ми не можемо конкурувати з основними каналами експорту українського зерна, (…) проте, за нашими розрахунками, за дотримання певних вимог транзит українського зерна через морські порти країн Балтії та Польщі може становити 10 млн тонн на рік. Це було б важливою частиною, важливою підтримкою», — сказав він.

Нагадаємо, щоб допомогти Україні, Румунія планує подвоїти щомісячну транзитну потужність українського зерна (до 4 мільйонів тонн) до свого головного чорноморського порту Констанца у найближчі місяці, зокрема через річку Дунай.

При цьому, Єврокомісар з питань навколишнього середовища, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічюс заявив, що поставки українського зерна Чорним морем, враховуючи об'єми, — єдиний прийнятний маршрут.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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