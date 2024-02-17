Пільги для українців у Польщі: скільки поляків підтримують продовження виплат (опитування) — Finance.ua
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Пільги для українців у Польщі: скільки поляків підтримують продовження виплат (опитування)

Особисті фінанси
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Пільги для українців у Польщі: скільки поляків підтримують продовження виплат (опитування)
Пільги для українців у Польщі: скільки поляків підтримують продовження виплат (опитування), Фото: sobor.com.ua
У Польщі лише кожен п’ятий поляк підтримує продовження виплати пільг біженцям з України.
Про це свідчать результати дослідження Варшавського університету.
За даними опитування, більша частина поляків хочуть, щоб українці працювали у Польщі. Водночас знижується підтримка комплексної соціальної допомоги для українців, фінансування харчування та проживання.
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Зазначається, що порівняно з квітнем 2022 року тих, хто підтримував пільги українським біженцям, стало менше 12%. Зараз ставлення поляків таке:
  • проти фінансування пільг для українських дітей виступають 53% респондентів;
  • не хочуть рівного доступу до соціальної допомоги 47% опитаних;
  • за припинення фінансування державою розміщення та харчування біженців з України — 44%;
  • підтримують надання пільг українцям — 21% опитаних.
У квітні 2022 року рівень підтримки програми уряду з допомоги українцям був значно вищий. Зокрема, пільги українцям підтримували 50% респондентів, а проти були лише 20%.
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Нагадаємо, продовження спецзакону про допомогу українцям у Польщі до 30 червня 2024 передбачає, що до того часу біженці з України можуть розраховувати на такі пільги за рахунок держави: харчування та проживання, медичне обслуговування, доступ до освіти та польських соціальних виплат — від 800 злотих (7490 грн) щомісяця на дітей, до 1000 злотих (9360 грн) при народженні дитини, 300 злотих (2807 грн) як одноразову допомогу.
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