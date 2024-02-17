Пільги для українців у Польщі: скільки поляків підтримують продовження виплат (опитування) — Finance.ua

Пільги для українців у Польщі: скільки поляків підтримують продовження виплат (опитування) Сьогодні 13:09 — Особисті фінанси

Пільги для українців у Польщі: скільки поляків підтримують продовження виплат (опитування), Фото: sobor.com.ua

У Польщі лише кожен п’ятий поляк підтримує продовження виплати пільг біженцям з України.

Про це свідчать результати дослідження Варшавського університету.

За даними опитування, більша частина поляків хочуть, щоб українці працювали у Польщі. Водночас знижується підтримка комплексної соціальної допомоги для українців, фінансування харчування та проживання.

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Зазначається, що порівняно з квітнем 2022 року тих, хто підтримував пільги українським біженцям, стало менше 12%. Зараз ставлення поляків таке:

проти фінансування пільг для українських дітей виступають 53% респондентів;

не хочуть рівного доступу до соціальної допомоги 47% опитаних;

за припинення фінансування державою розміщення та харчування біженців з України — 44%;

підтримують надання пільг українцям — 21% опитаних.

У квітні 2022 року рівень підтримки програми уряду з допомоги українцям був значно вищий. Зокрема, пільги українцям підтримували 50% респондентів, а проти були лише 20%.

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Нагадаємо, продовження спецзакону про допомогу українцям у Польщі до 30 червня 2024 передбачає , що до того часу біженці з України можуть розраховувати на такі пільги за рахунок держави: харчування та проживання, медичне обслуговування, доступ до освіти та польських соціальних виплат — від 800 злотих (7490 грн) щомісяця на дітей, до 1000 злотих (9360 грн) при народженні дитини, 300 злотих (2807 грн) як одноразову допомогу.

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