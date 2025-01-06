Підвищення тарифу на транспортування газу призведе до зростання цін на товари та послуги — експерт Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Підвищення тарифу на транспортування газу призведе до зростання цін на товари та послуги — експерт

Підвищення тарифу на транспортування газу матиме значний вплив на економіку України, що може спричинити подорожчання товарів і послуг.

Про це повідомив очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у коментарі «УНІАН».

Вплив на собівартість та ціни

Він зауважив, що «стрибок» тарифу на транспортування газу відіб’ється на собівартості електроенергії, а також збільшить ціну цього палива для промисловості та бізнесу, що призведе до подорожчання широкого спектру товарів та послуг.

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«Варто очікувати збільшення вартості електроенергії від 5% до 20%. За перше півріччя 2025 року ціни на продукти можуть збільшитися на 10−20%», — додав експерт.

Попенко також звернув увагу на проблему заборгованості у секторі теплокомуненерго.

«Борги за газ у теплокомуненерго сягають приблизно 90 мільярдів гривень. Це напряму впливає на їхню роботу — на проведення поточних та капітальних ремонтів, на можливість збільшення заробітних плат і так далі», — підкреслив він.

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Раніше виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко звернув увагу на можливі наслідки для видобувного сектору, зокрема для державних компаній.

Нагадаємо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією.

У НКРЕКП повідомляли , що в Україні введуть нові тарифи на транспортування газу. Але тариф для побутових споживачів підвищувати не будуть.

УНІАН За матеріалами:

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