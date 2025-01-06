Підвищення тарифу на транспортування газу призведе до зростання цін на товари та послуги — експерт
Підвищення тарифу на транспортування газу матиме значний вплив на економіку України, що може спричинити подорожчання товарів і послуг.
Про це повідомив очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у коментарі «УНІАН».
Вплив на собівартість та ціни
Він зауважив, що «стрибок» тарифу на транспортування газу відіб’ється на собівартості електроенергії, а також збільшить ціну цього палива для промисловості та бізнесу, що призведе до подорожчання широкого спектру товарів та послуг.
Читайте також
«Варто очікувати збільшення вартості електроенергії від 5% до 20%. За перше півріччя 2025 року ціни на продукти можуть збільшитися на 10−20%», — додав експерт.
Попенко також звернув увагу на проблему заборгованості у секторі теплокомуненерго.
«Борги за газ у теплокомуненерго сягають приблизно 90 мільярдів гривень. Це напряму впливає на їхню роботу — на проведення поточних та капітальних ремонтів, на можливість збільшення заробітних плат і так далі», — підкреслив він.
Раніше виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко звернув увагу на можливі наслідки для видобувного сектору, зокрема для державних компаній.
Нагадаємо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією.
У НКРЕКП повідомляли, що в Україні введуть нові тарифи на транспортування газу. Але тариф для побутових споживачів підвищувати не будуть.
Поділитися новиною