Молдова розглядає націоналізацію компанії «Молдовгаз», яку контролює рф — Finance.ua

Молдова розглядає націоналізацію компанії «Молдовгаз», яку контролює рф Сьогодні 16:44 — Фондовий ринок

Після заяв російської компанії «Газпром» про припинення постачання газу до Молдови з 1 січня, молдавська влада заговорила про можливість націоналізації газової компанії «Молдовагаз», 50% якої належить Газпрому.

Про це повідомляє молдовська служба «Радіо Свобода».

Прем’єр-міністр Дорін Речан закликав до перегляду законодавства Молдови про націоналізацію, щоб уряд міг повернути свої «стратегічні активи, захоплені силою та шантажем». Міністру юстиції доручили підготувати проєкти законодавчих змін, необхідних для націоналізації.

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Структура власності компанії «Молдовагаз» із 2013 року залишається майже незмінною — 50% належать «Газпрому», 35,6% - уряду Молдови, близько 13% - владі сепаратистського і орієнтованого на москву регіону Придністров’я, невелика кількість акцій перебуває у міноритарних акціонерів.

росія постачає до Молдови близько 2 млрд кубометрів газу на рік, який іде трубопроводом через Україну. Угода про транзит газу між Україною та росією закінчується 31 грудня, і Київ за умов війни відмовився його продовжити.

Молдовська служба Радіо Свобода вказує, що навіть після припинення транзиту через Україну «Газпром» усе одно має можливість виконувати свої контрактні зобов’язання, постачаючи газ Трансбалканським трубопроводом. Цим газопроводом газ можна буде транспортувати до Туреччини, балканських та центральноєвропейських країн, оминаючи Україну.

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