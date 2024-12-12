Австрійська OMV розірвала контракт із Газпромом, укладений до 2040 року — Finance.ua

Австрійська OMV розірвала контракт із Газпромом, укладений до 2040 року Сьогодні 19:14 — Фондовий ринок

Австрійська OMV розірвала контракт із Газпромом, укладений до 2040 року

Австрійська компанія OMV розірвала контракт російським Газпромом, що передбачав постачання палива до 2040 року.

Про це компанія оголосила в середу ввечері.

«OMV розриває довгострокову угоду про постачання природного газу з „Газпром експорт“. Зараз OMV більше не має жодних контрактів на постачання з „Газпром експорт“ і не здійснює комерційної діяльності в росії», — йдеться у пресрелізі

У компанії зазначили, що постачання газу не здійснювалося з 16 листопада. Розірвання договору OMV пояснила «фундаментальними порушеннями контракту з оку «Газпром експорт». Воно набуває чинності негайно.

Контракт, датований 2006 роком, був укладений до 2040 року.

«Головний пріоритет OMV — завжди бути надійним постачальником для наших клієнтів на всіх ринках і в усіх країнах, де ми працюємо. Враховуючи цю важливу відповідальність, ми безперервно й послідовно реалізуємо нашу стратегію диверсифікації… Сьогодні ми можемо покладатися на диверсифікований портфель альтернативних джерел газу і таким чином забезпечити безпеку постачання для наших клієнтів», — заявив Альфред Штерн, голова правління та генеральний директор OMV.

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Зазначається, що розірвання контракту з «Газпром експорт» значно знижує потенційний профіль ризику OMV Gas Marketing & Trading (OGMT). Обсяги поставок за контрактом були повністю диверсифіковані протягом останніх трьох років завдяки альтернативним джерелам.

В OMV додали, що її газосховища в Австрії наразі заповнені приблизно на 85%. А також запевнили, що компанія здатна виконувати всі контракти щодо альтернативних джерел газу.

На ситуацію відреагував канцлер Австрії Карл Негаммер.

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«росія хотіла використати енергетику як зброю проти нас — це не спрацювало. Газпром не дотримувався угод, тому OMV, не зволікаючи, зупиняє контракт, який мав діяти до 2040 року. Ми забезпечені енергетикою, тому що добре підготувалися. Австрія не дозволить росії чинити на неї тиск», — написав глава уряду в соцмережі Х

Укрінформ За матеріалами:

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