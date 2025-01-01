В Україні зростуть тарифи на транспортування газу: чи вплине це на побутових споживачів — Finance.ua
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В Україні зростуть тарифи на транспортування газу: чи вплине це на побутових споживачів

Енергетика
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В Україні зростуть тарифи на транспортування газу: чи вплине це на побутових споживачів
В Україні зростуть тарифи на транспортування газу: чи вплине це на побутових споживачів
В Україні введуть нові тарифи на транспортування газу. Але тариф для побутових споживачів підвищувати не будуть.
Про це повідомляє НКРЕКП.
У НКРЕКП нагадали, що 30 грудня комісія ухвалила нові тарифи на послуги транспортування газу для Оператора ГТС України. Такі тарифи враховують припинення транзиту російського газу через Україну, яке заплановано на 1 січня 2025 року.
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«Тарифи на газ і тепло для побутових споживачів у разі ухвалення тарифу Оператора газотранспортної системи України не змінюються, вони зафіксовані на весь опалювальний сезон», — наголосив голова НКРЕКП Юрій Власенко.
При цьому без змін залишать і вартість розподілу газу.
У комісії нагадали, що мораторій на підвищення тарифів на газ і опалення для населення, який запровадили 2022 року, ніхто не скасовував.
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Нагадаємо, раніше нардеп, перший заступник голови комітету енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко написав про те, що НКРЕКП підвищила тариф на транспортування газу.
За словами нардепа, це пов’язано з тим, що транзит російського газу через Україну припинять з 1 січня, і це «треба буде компенсувати» за рахунок української промисловості та енергетики.
За матеріалами:
РБК-Україна
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