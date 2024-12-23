Чи відключать газ, якщо за нього не платити — Finance.ua

Чи відключать газ, якщо за нього не платити Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Чи відключать газ, якщо за нього не платити

Чимало українців і досі вважають платіжку за розподіл незаконною й відмовляються платити. І якщо донедавна така практика загрожувала їм хіба судовою тяганиною, то нині боржники можуть залишитися ще й без газу.

Про це пише ГазПравда.

З початком повномасштабного вторгнення відповідальності через борги за газ майже не стало, бо діяв мораторій на відключення боржників від комунальних послуг і нарахування пені. Уряд скасував дію цього мораторію для більшості українців ще в останні дні 2023 року.

На сьогодні дія мораторію розповсюджується лише на території, на яких ведуться бойові дії, чи є тимчасово окупованими. Або якщо нерухоме майно споживача було пошкоджено внаслідок воєнних дій.

Решта ж, згідно з чинним законодавством України, через хронічні борги ризикує залишитися без газу.

Чи перекриють газ

Навіть посеред опалювального періоду домогосподарству, яке має борг з розподілу газу чи його постачання, можуть припинити газопостачання.

Розмір боргу значення не має. Ключову роль відіграє порушення граничних строків оплати за «блакитне паливо», та ігнорування попереджень про припинення газопостачання у разі непогашення боргу.

Які ж саме граничні строки оплати встановлені законодавством

За розподіл газу необхідно сплачувати включно до 20 числа місяця, в якому надаються послуги з розподілу.

За постачання газу в рамках базової річної пропозиції споживач повинен сплатити не пізніше 25 числа наступного місяця.

Водночас, при здійсненні постачання газу на підставі комерційної пропозиції постачальника строк оплати рахунку визначається такою комерційною пропозицією.

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У будь-якому випадку: якщо споживач не сплатив за спожитий газ протягом 10 днів після встановленого строку, постачальник має право почати процедуру припинення послуги.

Крім того, якщо домогосподарству припинили газопостачання, то лише повного погашення боргів для його відновлення вже буде недостатньо. Необхідно буде також відшкодувати витрати на припинення та відновлення газопостачання.

Судові витрати

Часто люди впевнені, що скасують свої борги й платіжки за доставку в суді.

Зазвичай Оператори ГРМ та газопостачальні компанії намагаються вирішити будь-які спірні питання зі споживачем, у тому числі погашення боргів, шляхом їх досудового врегулювання. У разі недосягнення згоди — мають право звернутися до суду.

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А у випадку стягнення боргів у судовому порядку та в разі отримання позитивного рішення саме споживача можуть зобов’язати сплатити судові витрати, які поніс позивач.

Втрата субсидії через борги

Ще один вагомий аргумент не накопичувати борги — це ризик втратити через них субсидію.

Бо житлова субсидія не призначається (зокрема, на наступний період), якщо є прострочена понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення. На сьогодні це понад 680 грн.

Що робити, якщо сплатити нічим

За період дії мораторію деякі домогосподарства накопичили значні борги чи то за доставку газу, чи за постачання, або за одне й інше разом.

Якщо суми боргів є занадто великими, а фінансові можливості у споживача — обмеженими, борги варто спробувати реструктуризувати.

При цьому, укладання сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє його від виконання поточних зобов’язань по оплаті комунальних послуг.

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