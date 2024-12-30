Бізнес попереджає про негативні наслідки підвищення тарифів на транспортування газу — Finance.ua

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Бізнес попереджає про негативні наслідки підвищення тарифів на транспортування газу

Енергетика
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Бізнес попереджає про негативні наслідки підвищення тарифів на транспортування газу
Бізнес попереджає про негативні наслідки підвищення тарифів на транспортування газу
Європейська Бізнес Асоціація (EBA) висловила серйозне занепокоєння щодо проєкту постанови НКРЕКП про встановлення нових тарифів на послуги транспортування природного газу на 2025−2029 роки. За даними експертів Асоціації, документ передбачає безпрецедентне зростання тарифів: на 356% для точок входу та на 305% для точок виходу.
Представники бізнес-спільноти наголошують на відсутності прозорості у процесі встановлення тарифів.
«Обговорення проєктів рішень НКРЕКП щодо тарифів не проводяться, хоча розрахункові дані для тарифів Оператора ГТСУ не віднесені до категорій інформації з обмеженим доступом», — зазначають експерти EBA.
У разі припинення транзиту газу з 2025 року, за інформацією Асоціації, кількість активних компресорних станцій може скоротитися з 73 до 20−25. У зв’язку з цим, EBA пропонує виключити з тарифів станції, що не використовуються, та провести інвентаризацію активів Оператора ГТСУ.
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Експерти також звертають увагу на можливість зниження витрат ОГТСУ завдяки участі у біржовій торгівлі, де український газ на 20% дешевший за імпортний.
«При розрахунках тарифів доцільно враховувати саме прогноз ціни природного газу на українському газовому ринку», — наголошують в Асоціації.
EBA попереджає про негативний вплив підвищення тарифів на галузь.
«Зростання фінансового навантаження на газовидобувні компанії призведе до зниження інвестицій у розробку нових родовищ та свердловин, що зменшить обсяги видобутку газу та потенційно посилить залежність від імпорту», — застерігають експерти.
За матеріалами:
УНІАН
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