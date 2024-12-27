Європейські ціни на газ зростають на тлі заяви путіна щодо транзиту через Україну — Finance.ua

Європейські ціни на газ зростають на тлі заяви путіна щодо транзиту через Україну Сьогодні 12:34 — Енергетика

Ціни на газ у Європі зросли на 5% після того, як путін поставив під сумнів можливість нової транзитної угоди з Україною. Країни ЄС шукають альтернативні рішення, але Зеленський відкидає варіанти, що фінансують рф.

Європейські ціни на природний газ зросли після того, як російський диктатор володимир путін поставив під сумнів вірогідність укладення угоди зі збереження поставок до Європи через Україну, пише Bloomberg.

Ф’ючерси на газ підскочили на 5% у п’ятницю, що стало найвищим показником за тиждень.

Голландські ф’ючерси, які є еталоном європейського газу, подорожчали на 2,30% до 46,78 євро за мегават-годину о 9:20 ранку в Амстердамі.

У четвер путін заявив, що неможливо укласти новий транзитний контракт до кінця року — коли закінчується термін дії нинішньої угоди.

Країни Центральної Європи, які все ще купують російський газ, запропонували альтернативні рішення, щоб паливо й надалі надходило через Україну, але президент Володимир Зеленський відкинув будь-які домовленості, які спрямують гроші в російський бюджет, поки триває війна.

путін визнав, що різні пропозиції на столі переговорів — дозволити Угорщині, Словаччині, Туреччині або Азербайджану взяти під контроль газ, що поставляється через Україну — важко реалізувати, оскільки ПАТ «Газпром» має довгострокові контракти, які важко змінити.

Потоки, що перебувають під загрозою, становлять близько 5% європейського попиту. Хоча це невеликий шматок ринку, втрата цих обсягів змусить країни більшою мірою покладатися на трубопровідний газ із Норвегії або скраплений газ зі США.

Трейдери в Європі уважно стежать за станом газових сховищ у регіоні, рівень яких зараз нижчий за 75%.

путін також заявив, що ще однією перешкодою для укладення угоди є арбітражні процеси Нафтогазу України проти Газпрому. За його словами, для досягнення угоди щодо транзиту позов має бути відкликаний із суду.

УНН За матеріалами:

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