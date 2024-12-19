Підконтрольний путіну центробанк розлютив російську еліту, — Bloomberg Сьогодні 16:15

Підконтрольний путіну центробанк розлютив російську еліту, — Bloomberg

Глава Центробанку рф Ельвіра Набіулліна, яку тривалий час вважали рятівницею російської економіки перед обличчям санкцій через війну проти України, дедалі частіше зазнає нападок з боку чиновників і бізнесменів.

Про це повідомляє Bloomberg

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Як зазначає агентство, Набіулліна стикається зі зростаючою критикою в російській політичній і діловій еліті перед останнім засіданням банку зі встановлення ставок 21 грудня. Аналітики прогнозують, що політики можуть підвищити ключову відсоткову ставку до 23% з нинішніх 21%, а можливо, і до 24%, щоб стримати стійко високу інфляцію.

Банкіри, керівники підприємств та урядовці, які мають можливість поскаржитися Володимиру Путіну на Набіулліну, користуються цією можливістю, повідомили три анонімні джерела, близькі до кремля. Навіть прем’єр-міністр Михайло Мішустін сказав путіну, що дії Центробанку заважають зусиллям уряду з підтримки економіки, яка перебуває під санкціями, сказали два джерела.

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Поки немає жодних ознак того, що путін розглядає можливість заміни Набіулліної, і він, як і раніше, упевнений, що вона ухвалює необхідні рішення для підтримки економіки, повідомили три джерела, близькі до кремля.

Набіулліна перебуває в протистоянні з впливовими критиками її грошово-кредитної політики після того, як центральний банк заявив, що підвищить вартість запозичень до будь-якого рівня, необхідного для того, щоб повернути інфляцію до цільового показника в 4% наступного року. Оскільки уряд витрачає величезні кошти на армію і захищає бізнес від санкцій, банк різко підняв ставку до 21%.

За даними Федеральної служби державної статистики, річна інфляція в листопаді зросла до 8,88% з 8,54% місяцем раніше.

Багаторічна глава Банку росії пережила безліч економічних штормів з моменту її призначення президентом у червні 2013 року, включно з обвалом рубля після окупації Криму Путіним у 2014 році. Набіулліна зіграла важливу роль у наданні допомоги економіці росії, кинувши виклик прогнозам про крах і пристосувавшись до масштабних санкцій, введених США та їхніми союзниками після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Через кілька днів після вторгнення, Центральний банк підняв ключову ставку більш ніж удвічі, до 20%, щоб захистити валюту, яка впала приблизно до 120 за долар, а потім почав швидко знижувати ставку.

Критика Набіулліної

Члени російського союзу промисловців і підприємців, головної лобістської групи великого бізнесу, кажуть, що поточні рекордні ставки змушують їх відкладати інвестиційні проекти. Олексій Мордашов, мільярдер, власник сталеливарної компанії «Северсталь», запропонував ініціювати обговорення «природи інфляції» і впливу процентної політики Центробанку на бізнес-форумі в Санкт-Петербурзі минулого місяця.

Герман Греф, глава державного Сбербанку, найбільшого кредитора росії, висловився, закликавши центральний банк «не перестаратися» із ситуацією на тлі ризиків стагфляції. путін замінив Грефа на Набіулліну на посаді міністра економіки 2007 року.

Аналітичний центр, очолюваний братом міністра оборони Андрієм Бєлоусовим, у своїй доповіді цього місяця стверджує, що зростання відсоткових ставок становить більшу загрозу банкрутства для компаній, ніж різке зростання заробітної плати на тлі дефіциту робочої сили, який дедалі більше посилюється.

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