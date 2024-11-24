росія втратила сотні мільярдів через санкції, але продовжує заробляти на нафті — Finance.ua

росія втратила сотні мільярдів через санкції, але продовжує заробляти на нафті Сьогодні 20:18 — Казна та Політика

росія втратила сотні мільярдів через санкції, але продовжує заробляти на нафті

Втрати росії від міжнародних санкцій вже становлять сотні мільярдів доларів, однак країна продовжує отримувати значні доходи, які дозволяють фінансувати військові дії проти України.

Про це сказав уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в інтерв’ю «РБК-Україна».

Сума активів, яку втратила рф

За словами Власюка, фактично рф попрощалась з 300 млрд доларами суверенних активів. Плюс, 200 млрд доларів, які Росія не заробила на експорті енергоносіїв.

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«Газпром» став збитковим. Непогані цифри, але росіяни і зараз заробляють до 20 млрд доларів на місяць тільки на експорті сирої нафти. Це багато", — зазначив він.

Говорячи про втрати рф, Власюк також зауважив, що зменшилися прибутки росії від продажу газу, в результаті чого капіталізація «Газпрому» впала. Фонд національного добробуту практично витрачено. Також погіршилися деякі макропоказники.

«Ставка Центробанку 21%. Чому? Тому що вони рятують економіку від перегріву. Чому вона перегрівається? Тому що вони заливають грошима ВПК і недоливають у всі інші сфери. Є макроекономічні показники, які нас більше радують, є які менше», — зазначив Власюк.

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При цьому він підкреслив, що воєнний бюджет рф все одно залишається значним.

«На наступний рік в них закладено на воєнні потреби в бюджеті 140−160 млрд доларів, плюс ще стільки ж приховано по інших статтях на ці ж цілі», — сказав уповноважений з питань санкційної політики.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили санкції проти російського Газпромбанку. Газпромбанк, третій за величиною активів у росії, служить основним фінансовим хабом для отримання з Європи експортної виручки за російський газ.

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