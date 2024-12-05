росіянам виставили рекордну за 10 років суму за податкові порушення — Finance.ua
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росіянам виставили рекордну за 10 років суму за податкові порушення

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Федеральна податкова служба (ФПС) рф за 10 місяців 2024 року нарахувала громадянам і бізнесу 783 млрд руб. (7.47 млрд дол.) у вигляді пені та штрафів.
Про це пише The Moscow Times.
Це рекордна за останні 10 років сума, яка в 2,5 раза більша за показник за аналогічний період 2023 року (297 млрд руб. (2,8 млрд дол.)).
Згідно з даними ФНС, основна частина цієї суми — 735 млрд — склалася за рахунок пені, яку нараховують за кожен день прострочення, а решта припала на штрафи.
Також посилилися затримки у сплаті податків експортерами, яким стає все важче повертати валютну виручку.
Ще одна причина зростання загальної суми пені та штрафів — запровадження єдиного податкового рахунку. Раніше у ФПС повідомляли, що цьогоріч майже 60% нарахованої пені було пов’язано з неподанням платниками декларацій у строк.
Збільшення обсягу податкових штрафів і пені — результат кампанії держави з підвищення збирання податків до бюджету, додають у повідомленні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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