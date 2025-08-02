Первинка vs вторинка: українці перемістили кошти з валютних заощаджень у житло в західних регіонах — Finance.ua

Первинка vs вторинка: українці перемістили кошти з валютних заощаджень у житло в західних регіонах Сьогодні 12:00 — Нерухомість

Первинка vs вторинка: українці перемістили кошти з валютних заощаджень у житло в західних регіонах

Первинний ринок випереджає вторинний за швидкістю приросту, а українці розглядають нерухомість як інструмент збереження капіталу.

Після шоку в перші роки широкомасштабної війни ринок нерухомості в Україні демонструє поступове відновлення. За останній рік ціни на квадратні метри показують стабільне зростання, а первинний ринок нерухомості почав випереджати вторинний за швидкістю приросту.

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Про зміни на українському ринкурозказала співзасновниця Concord Fintech Solutions, експерткою у сфері фінтеху Олена Сосєдка.

Первинка

За словами Олени Сосєдки, українці стали активніше вкладати кошти у нерухомість, адже розглядають її як інструмент збереження власного капіталу.

«Ціни зростають не стільки через ріст купівельної спроможності, скільки через інфляцію та підняття вартості будматеріалів. Але є важливий нюанс: українці дедалі частіше розглядають нерухомість не для життя, а як інструмент збереження капіталу — замість депозитів чи зберігання коштів у валюті», — — пояснила Олена Сосєдка.

Найбільший приріст цін на квадратний метр спостерігається у центральних та західних регіонах. Наприклад, у Львові середня ціна квадратного метра від забудовника на первинному ринку, за даними сайту нерухомості цін на квадратний метр спостерігається у центральних та західних регіонах. Наприклад, усередня ціна квадратного метра від забудовника на первинному ринку, за даними сайту нерухомості lun.ua , досягла 57 600 гривень.

Середня вартість квадратного метра нерухомості економкласу на львівській первинці сягає 39 900 гривень.

В Івано-Франківську та Чернівцях середня ціна за квадратний метр від забудовника на первинному ринку становить 36 000 гривень, за квадратний метр економкласу забудовники хочуть до 26 100 гривень.

У Харкові ціни на первинці трохи знизились і зараз становить 27 900 гривень, за квадратний метр економкласу забудовники просять 21 100 гривень.

В Одесі, навпаки, первинка демонструє активне зростання цін. Тут забудовники просять за квадратний метр у середньому 46 200 гривень. При цьому в новобудовах економкласу квадратний метр коштуватиме до 29 300 гривень.

У столиці ринок нерухомості протягом останнього року демонструє стабільне зростання. Зараз середня ціна квадратного метра у новобудовах сягає 54 000 гривень, що трохи дешевше, ніж у Львові. За словами Олени Сосєдки, це може бути повʼязано з тим, що Львів сприймають як більш безпечне місто, адже Київ частіше опиняється під масованими ракетними та дроновими атаками.

«Зараз спостерігається така тенденція, що українці перемістили частину коштів з валютних заощаджень у житло в західних регіонах, розглядаючи їх як „тиху гавань“. Це, швидше, емоційна реакція на тривалу війну і прагнення мати резервне житло в умовно безпечному місті та зберегти таким чином капітал», — зазначила Олена Сосєдка.

Варто зауважити, що за столичне житло преміум-класу доведеться віддати в середньому 134 200 гривень за квадратний метр. У бізнес-класі квадратний метр коштує 73 400 гривень, у комфорті — 46 600. А от ціни на економ-клас дещо знизилися з початку цього року і сягають 41 000 гривень за квадратний метр.

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Вторинка

За даними геоінформаційної системи збору, аналізу і візуалізації цінових показників ринку нерухомості України « Увекон », ціни на квартири на вторинному ринку нерухомості стабілізувалися і у першому кварталі 2025 року почали демонструвати тенденцію до зростання у більшості регіонів України. Середня вартість квадратного метра сягнула 40−42 тисяч гривень.

Наприклад, за даними сайтів з продажу нерухомості:

у Львові за 1-кімнатну квартиру в середньому просять до 64 700 доларів,

в Івано-Франківську — 38 300 доларів,

у Чернівцях — 53 000 доларів,

в Одесі — 43 700 доларів,

у Харкові — 22 000 доларів.

При цьому спостерігається збільшення кількості оголошень з продажу житла.

«Вторинка приваблює покупців через менші ризики, бо тут будинок вже побудований, введений в експлуатацію, і є всі документи. Але інвестори сьогодні не просто шукають дах над головою, вони аналізують ліквідність, логістику, близькість до кордонів. Мислення українців і вибір нерухомості стали більш раціональними та обдуманими. Вони стали менше орієнтуватися на, наприклад, наближеність до центру, а більше на те, чи є поряд стратегічні обʼєкти, на те, які райони частіше обстрілює росія тощо. Тобто у фокусі в першу чергу безпековий фактор», — зазначила Олена Сосєдка.

УНН За матеріалами:

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