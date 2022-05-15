Перевірки ФОП під час війни: через що можуть прийти податківці, та який розмір штрафу — Finance.ua

Законодавство передбачає проведення перевірок у громадян, які офіційно зареєстровані в якості ФОП. Подібні процедури передбачені з метою з’ясування, чи є у покупців можливість розрахуватися платіжною картою за товар або послугу.
Якщо за законом ФОП працює з РРО — вони зобов’язані встановити платіжний термінал і приймати до розрахунку банківські картки. Якщо підприємець не забезпечить можливість розраховуватися за товари/послуги з використанням електронних платіжних засобів — законодавством передбачений адміністративний штраф.
Покарання для ФОПів:
перше порушення — штраф від 1700 до 3400 гривень;
друге порушення впродовж року — від 8500 до 17000 гривень.
з початком повномасштабної війни росії проти України багато фізосіб-підприємців змушені були покинути свої населені пункти та евакуюватися до більш безпечних регіонів. Що робити внутрішньо-переміщеним ФОП, щоб сплачувати податки до українського бюджету;
з квітня 2022 року середній та великий бізнес отримав законне право перейти на спрощену систему оподаткування та платити менше податків за зниженою ставкою — не 5, а 2% від доходу. У зв’язку із цим на період дії воєнного стану змінюються строки сплати єдиного податку та подання звітності — тимчасово це необхідно робити щомісяця.
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