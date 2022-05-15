Перевірки ФОП під час війни: через що можуть прийти податківці, та який розмір штрафу — Finance.ua

Перевірки ФОП під час війни: через що можуть прийти податківці, та який розмір штрафу

Вчора 14:01 — Особисті фінанси

Перевірки ФОП під час війни: через що можуть прийти податківці, та який розмір штрафу

В Україні співробітники податкової служби можуть прийти до ФОП з перевіркою стосовно забезпечення можливості розраховуватися платіжною карткою.

Про це пише «Апостроф».

Законодавство передбачає проведення перевірок у громадян, які офіційно зареєстровані в якості ФОП. Подібні процедури передбачені з метою з’ясування, чи є у покупців можливість розрахуватися платіжною картою за товар або послугу.

Якщо за законом ФОП працює з РРО — вони зобов’язані встановити платіжний термінал і приймати до розрахунку банківські картки. Якщо підприємець не забезпечить можливість розраховуватися за товари/послуги з використанням електронних платіжних засобів — законодавством передбачений адміністративний штраф.

Покарання для ФОПів:

перше порушення — штраф від 1700 до 3400 гривень;

друге порушення впродовж року — від 8500 до 17000 гривень.

Довідка Finance.ua:

внести зміни чи закрити ФОП знову можна в «Дії»;

з початком повномасштабної війни росії проти України багато фізосіб-підприємців змушені були покинути свої населені пункти та евакуюватися до більш безпечних регіонів. Що робити внутрішньо-переміщеним ФОП, щоб сплачувати податки до українського бюджету;



з квітня 2022 року середній та великий бізнес отримав законне право перейти на спрощену систему оподаткування та платити менше податків за зниженою ставкою — не 5, а 2% від доходу. У зв’язку із цим на період дії воєнного стану змінюються строки сплати єдиного податку та подання звітності — тимчасово це необхідно робити щомісяця.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.