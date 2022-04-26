Як платити податки, якщо ФОП зареєстрований на окупованій території — Finance.ua

Як платити податки, якщо ФОП зареєстрований на окупованій території

Вчора 09:02 — Особисті фінанси

З початком повномасштабної війни росії проти України багато фізосіб-підприємців змушені були покинути свої населені пункти та евакуюватися до більш безпечних регіонів. Ain.ua поділився відповіддю юристів щодо того, що робити внутрішньо-переміщеним ФОП, щоб сплачувати податки до українського бюджету.

Що робити? Такі ФОП повинні звернутись до держреєстратора із заявою про держреєстрацію за новим тимчасовим місцем проживання на підконтрольній території України (причому держреєстратори не повинні вимагати документи на це проживання).

Крім того, потрібно також подати заяву про спрощену систему оподаткування (якщо вона застосовувалась).

Після реєстрації за новим місцем, в електронному кабінеті ДПС отримати нові реквізити для сплати податків і здійснити їх оплату. Зараз працює сервіс з реєстрації в «Дії».

Таку перереєстрацію треба зробити якнайшвидше, оскільки при перерахуванні доходу таким ФОП (з реєстрацією на окупованих територіях), платник винен утримувати 18% ПДФО як зі звичайних фізосіб.

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Термін подання декларації ФОП 3 групи — 10 травня 2022 року, а термін сплати — 19 травня 2022 року. Це більш ніж достатньо для здійснення перереєстрації. У разі, якщо ФОП не встиг подати декларацію до кінцевого терміну, можна скористатися преференціями Податкового кодексу — не подавати звітність і не сплачувати податки до моменту отримання нових реквізитів. За словами юриста, за таку затримку штрафи та пені не нараховуються.

Довідка Finance.ua:

На порталі «Дія» ФОПи можуть скористатися такими послугами:

зареєструвати бізнес — відкрити ФОП: https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-fop;

внести зміни про ФОП: https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop;

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