Внести зміни чи закрити ФОП знову можна в "Дії" — Finance.ua

Внести зміни чи закрити ФОП знову можна в "Дії"

Вчора 15:00 — Казна та Політика

Послуги знову доступні на порталі Дія.

Нагадаємо, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці.

Скористатися послугами можна за кілька кліків на порталі Дія:

внести зміни про ФОП: https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop

закрити ФОП: https://diia.gov.ua/services/zakrittya-fop.

Також на днях запрацювала найшвидша реєстрація бізнесу у світі — автоматична реєстрація ФОП.

Послугою через Дію скористалося 1800 людей із моменту її поновлення.

Довідка Finance.ua:

В «Дії» подали понад 25 тисяч заявок про компенсацію за зруйноване житло. Із 30 березня у державному сервісі «Дія» приймаються заявки на компенсацію за зруйновану окупантами нерухомість.

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