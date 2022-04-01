Внести зміни чи закрити ФОП знову можна в "Дії" — Finance.ua
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Внести зміни чи закрити ФОП знову можна в "Дії"

Вчора 15:00Казна та Політика
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Внести зміни чи закрити ФОП знову можна в "Дії"
Послуги знову доступні на порталі Дія.
Нагадаємо, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці.
Скористатися послугами можна за кілька кліків на порталі Дія:
  • внести зміни про ФОП: https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop
  • закрити ФОП: https://diia.gov.ua/services/zakrittya-fop.
  • Також на днях запрацювала найшвидша реєстрація бізнесу у світі — автоматична реєстрація ФОП.
Послугою через Дію скористалося 1800 людей із моменту її поновлення.

Довідка Finance.ua:

В «Дії» подали понад 25 тисяч заявок про компенсацію за зруйноване житло. Із 30 березня у державному сервісі «Дія» приймаються заявки на компенсацію за зруйновану окупантами нерухомість.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
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