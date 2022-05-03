ФОП на єдиному податку. Терміни подання звітності з травня 2022 року — Finance.ua

ФОП на єдиному податку. Терміни подання звітності з травня 2022 року

Вчора 20:18 — Особисті фінанси

ФОП на єдиному податку. Терміни подання звітності з травня 2022 року

З квітня 2022 року середній та великий бізнес отримав законне право перейти на спрощену систему оподаткування та платити менше податків за зниженою ставкою — не 5, а 2% від доходу.

У зв’язку із цим на період дії воєнного стану змінюються строки сплати єдиного податку та подання звітності — тимчасово це необхідно робити щомісяця.

Єдиний податок

Сплата єдиного податку за ставкою 2% за квітень має проводитися підприємцями (ФОП) у строк до 30 травня 2022 року.

Звітність

Звітність за квітень подається у строк до 20 травня 2022 року. Звітність можна подавати, починаючи з 1 травня 2022 року (після завершення квітня). Проте нової форми звітності ще не має.

Календар сплати податків та звітності для ФОП

3 травня

Сплата ПДФО та військового збору на зарплату працівників або на інші виплати фізичним особам за березень 2022 року, якщо зарплата або інші виплати до цих пір не сплачені.

6 травня

Виплата зарплати працівникам за другу половину квітня;

сплата ЄСВ, ПДФО та військового збору, нарахованих на зарплату працівників за другу половину квітня 2022.

10 травня

Об’єднана звітність за 1 квартал 2022 (про ЄСВ, податок на доходи та військовий збір з виплат працівникам та іншим фізичним особам);

податкова декларація платника єдиного податку (ФОП 3 групи — за 1 квартал 2022).

20 травня

Сплата єдиного податку для ФОП за травень: 1 група — до 248,10 гривень, 2 група — до 1300,00 грн. Якщо сплатити за квартал наперед, то вийде 1 група — до 744,30 грн, 2 група — до 3900,00 грн;

сплата єдиного соціального внеску на зарплату працівників за квітень 2022 року, якщо зарплату досі не виплачено;

сплата єдиного податку за 1 квартал 2022 року для 3 групи (3% або 5% від доходів);

виплата зарплати працівникам за фактично відпрацьований час у першій половині місяця.

сплата ЄСВ, ПДФО та військового збору, нарахованих на зарплату працівників за першу половину травня 2022.

Якщо зарплата працівників за цей місяць відома заздалегідь, то простіше податки на зарплату сплатити одразу, не чекаючи терміну виплати зарплати за 2 половину місяця.

31 травня

Сплата ПДФО та військового збору на зарплату працівників або на інші виплати фізичним особам за квітень 2022 року, якщо зарплата або інші виплати досі не сплачені.

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