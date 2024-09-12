Пересилання харчових продуктів: що змінилось — Finance.ua

Пересилання харчових продуктів: що змінилось Вчора 15:15 — Особисті фінанси

Пересилання харчових продуктів: що змінилось

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, і порядку вилучення вкладень, заборонених до пересилання. Основні зміни стосуються харчових продуктів.

Про це йдеться в постанові уряду від 10 вересня 2024 р. № 1045

У внутрішніх поштових відправленнях забороняється пересилати:

харчові продукти, якщо на планову дату доставки відповідного поштового відправлення одержувачу закінчується встановлений строк придатності таких харчових продуктів.

Дотепер діяла норма, за якою не можна було пересилати харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів.

Не можна пересилати:

національну валюту (крім нумізматичної продукції Національного банку, інвестиційних монет України, монет, що використовуються для нумізматичних цілей, та їх колекцій), іноземну валюту,

алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об’ємних одиниць, крім тих, що не підлягають маркуванню марками акцизного податку відповідно до податкового законодавства України,

тютюнові вироби,

рідини, що використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка.

Довідка Finance.ua:

Укрпошта внесла зміни у виплаті післяплати за поштові відправлення. З 30 серпня компанія припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці.

АТ «Укрпошта» з 1 липня збільшила тарифи «Укрпошта. Стандарт» і «Укрпошта. Експрес» у середньому на 5−10 грн.

Логістична компанія «Нова пошта» запустила нову послугу — пакування посилки кур’єром під час відправки з дому або офісу.

Клієнти Nova Post можуть відправляти посилки не лише з України до країн Європи або навпаки, але й між будь-якими країнами, де є відділення Nova Post. Список доступних країн: Польща; Литва; Чехія; Німеччина; Словаччина; Естонія; Латвія;. Угорщина; Італія; Іспанія.

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