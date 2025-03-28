Перемирʼя у Чорному морі: як працюватиме та як вплине на економіку — Finance.ua

Перемирʼя у Чорному морі: як працюватиме та як вплине на економіку Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Перемирʼя у Чорному морі: як працюватиме та як вплине на економіку

25 березня після триденних зустрічей з делегацією США в Саудівській Аравії Україна та росія домовились про перемирʼя у Чорному морі та про припинення ударів по енергетиці.

Про це пише Суспільне.

Про що домовились українська та російська делегації

І Україна, і рф згодні, що обидві країни мають «забезпечити безпечне судноплавство» та не використовувати цивільні судна у військових цілях. Проте далі починаються розбіжності у тлумаченні домовленостей.

По-перше, немає узгодженої дати початку перемирʼя. За словами президента Зеленського Україна вважає, що воно почалося після того, як США опублікували на сайті Білого дому заяву про результати перемовин в Ер-Ріяді, тобто 25 березня. У рф кажуть, перемирʼя досі не набрало чинності й це станеться за окремих умов.

Перша з них — кремль вимагає зняти санкції з організацій та страхових компаній, які займаються торгівлею продовольством і добривами, а також перепідключити банк «россельхозбанк» до системи SWIFT (міжнародна банківська платіжна система).

Друга — росія прагне контролювати «перевірку суден». Так само як це працювало у 2022−23 роках під час «зернової угоди» — тоді росія інспектувала судна на вході та виході з «коридору» в Одеській області.

Обстріли

Інша проблема — відсутність переліку обʼєктів, на які розповсюджується перемирʼя в Чорному морі. Україна вважає, що домовленості стосуються зокрема портів, елеваторів, та іншої інфраструктури, що забезпечує вантажні перевезення морем.

«Коли наша сторона спілкувалася з американською вони сказали, що тиша на морі й вільне цивільне судноплавство говорить про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів», — каже президент Зеленський.

Також ніде не уточнюється, чи зможе росія обстрілювати Україну з кораблів в Чорному морі. З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони змогли відсунути російський Чорноморський флот з Криму до берегів рф та замкнути його у східній частині Чорного моря, зокрема у порту Новоросійськ. Міністр оборони України Рустем Умєров каже , в рамках угоди рф не має переміщати військові кораблі за межі цієї східної частини моря. Інакше — Київ має право їх атакувати. В заявах росії та США за мотивами домовленостей цей момент не уточнюється.

Також в документі окремим пунктом згадували про можливість моніторингу перемирʼя третіми країнами. За словами Зеленського, такою країною може стати Туреччина (проте домовленостей з нею про це немає).

Вплив перемирʼя на морську торгівлю

У Центрі економічних стратегій говорять, минулого року вантажообіг українських портів склав понад 97 млн тонн, з них експорт — це 88 млн тонн. На думку старшого економіста центру Володимира Ланди за умов перемирʼя вантажообіг може збільшитися, але не значно.

«Найгірші періоди українського Чорного моря — щодо безпеки експорту — лишилися в минулому. Останні місяці експорт відбувається у достатніх обсягах. Фактично, Україна може вивезти морем все, що може виробити», — говорить Ланда.

За три роки повномасштабного вторгнення український бізнес частково перелаштувався і на інші види перевезень. Наприклад, річкові порти на Дунаї збільшили пропускну здатність, а «Укрзалізниця» звітує про найбільші з 2022 року обсяги комерційних перевезень.

Натомість може подешевшати страхування морських кораблів, які курсують до України, відповідно це зменшить витрати для українських виробників.

На здатність росії перевозити товари Чорним морем потенційне перемирʼя не матиме значного впливу, адже її торгівельні шляхи не перетинаються з Україною, а Сили оборони не обстрілюють цивільні судна. «Єдина можливість обмежити експорт росії Чорним морем — це санкційна політика, як ЄС, так і США», — говорить Володимир Ланда.

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Загалом, за словами Зеленського, угода про перемирʼя на Чорному морі має показати світові, що Україна готова до миру. Якщо москва порушить домовленості, Київ вимагатиме збільшення санкцій, та постачання зброї Україні.

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