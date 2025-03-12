Більшість європейських акцій зросла після згоди України на 30-денне перемир’я — Finance.ua
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Більшість європейських акцій зросла після згоди України на 30-денне перемир’я

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Більшість європейських акцій зросла після згоди України на 30-денне перемир’я
Більшість європейських акцій зросла після згоди України на 30-денне перемир’я
Європейські фондові ринки зросли в середу після того, як Україна погодилась на 30-денне перемир’я з росією за пропозицією США.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 збільшився на 0,6%. Напередодні він втратив 1,7% після того, як президент США Дональд Трамп удвічі підвищив мита на канадську сталь та алюмінієві вироби.
Більшість секторів індексу, за даними агенства, продемонстрували зростання в ранковій торгівлі, лідером стали європейські банки — їхній індекс додав 1,1%.
Акції Zealand Pharma зросли на 34% після того, як швейцарська фармацевтична компанія Roche отримала права на терапію ожиріння від данської біотехнологічної компанії в рамках угоди про співпрацю на суму до $5,3 млрд. Акції Roche подорожчали на 4%.
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Єдиним сектором, що показав зниження, стала роздрібна торгівля, її індекс впав на 2,8%. Німецький виробник спортивного одягу Puma обвалився на 22% до восьмирічного мінімуму після слабкого прогнозу щодо продажів у першому кварталі.
У Reuters зазначили, що інвестори чекають на ключові дані щодо інфляції у США, які будуть оприлюднені пізніше. Будь-яке перевищення очікувань може посилити побоювання щодо стагфляції в найбільшій економіці світу.
За матеріалами:
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