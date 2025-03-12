Більшість європейських акцій зросла після згоди України на 30-денне перемир’я — Finance.ua

Більшість європейських акцій зросла після згоди України на 30-денне перемир’я Сьогодні 14:41

Більшість європейських акцій зросла після згоди України на 30-денне перемир’я

Європейські фондові ринки зросли в середу після того, як Україна погодилась на 30-денне перемир’я з росією за пропозицією США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 збільшився на 0,6%. Напередодні він втратив 1,7% після того, як президент США Дональд Трамп удвічі підвищив мита на канадську сталь та алюмінієві вироби.

Більшість секторів індексу, за даними агенства, продемонстрували зростання в ранковій торгівлі, лідером стали європейські банки — їхній індекс додав 1,1%.

Акції Zealand Pharma зросли на 34% після того, як швейцарська фармацевтична компанія Roche отримала права на терапію ожиріння від данської біотехнологічної компанії в рамках угоди про співпрацю на суму до $5,3 млрд. Акції Roche подорожчали на 4%.

Єдиним сектором, що показав зниження, стала роздрібна торгівля, її індекс впав на 2,8%. Німецький виробник спортивного одягу Puma обвалився на 22% до восьмирічного мінімуму після слабкого прогнозу щодо продажів у першому кварталі.

У Reuters зазначили, що інвестори чекають на ключові дані щодо інфляції у США, які будуть оприлюднені пізніше. Будь-яке перевищення очікувань може посилити побоювання щодо стагфляції в найбільшій економіці світу.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.