У Зеленського розповіли, чи скасують воєнний стан на час 30-денного перемир’я — Finance.ua

У Зеленського розповіли, чи скасують воєнний стан на час 30-денного перемир’я Сьогодні 12:38 — Казна та Політика

У Зеленського розповіли, чи скасують воєнний стан на час 30-денного перемир’я

В Україні не скасують воєнний стан у разі оголошення 30-денного перемир’я на фронті. Також у цей час не проводитимуться президентські вибори.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Repubblica

«30-денне перемир’я — це не кінець війни. Ситуація буде непередбачуваною. Скасування воєнного стану і процедур із захисту країни неможливе за такий короткий термін. Будуть потрібні переговори, перевірені спостерігачі, здатні фіксувати порушення перемир’я і забезпечувати розведення сторін. Ми повинні зберігати здатність битися доти, доки ситуація не буде врегульована», — сказав він.

Також Подоляк зазначив, що вибори в Україні не будуть проводитися в разі оголошення 30-денного перемир’я, оскільки поки що неможливо гарантувати безпеку виборчих дільниць і виборчої кампанії. Він підкреслив, що це стане можливим, якщо почнуться переговори про стабільне припинення вогню, гарантоване нейтральними спостерігачами.

У розмові з журналістами Подоляк заявив, що Україна не відмовляється від своїх «червоних ліній». За його словами, суверенітет нашої країни залишається пріоритетом.

«Ні. Вони („червоні лінії“. — Ред.) не можуть змінитися ні фізично, ні ідеологічно, ні політично. Територіальна цілісність — це питання виживання: росія окупує українську територію як засіб тиску. У 2014 і 2022 роках вона не була за це покарана. Наш суверенітет зневажається. Він (путін. — Ред.) вважає, що у нас не повинно бути стосунків з економічними, політичними і військовими союзами, ми не маємо права бути захищеними колективними зобов’язаннями. І він наполягає на тому, щоб Україна відмовилася від своєї ідентичності, історії, культури, мови та інформації. Ми повинні позбутися армії, а якщо йому щось не сподобається, він змінить уряд. Це неприйнятно. Ми маємо створити гарантії безпеки, глобальну систему оборони, ракетні бази. Реорганізувати армію, збільшити інвестиції у військове виробництво. Нам потрібні конкретні зобов’язання з боку країн ЄС», — поділився радник керівника ОП.

Подоляк вважає, що путін не має наміру погоджуватися на тимчасове припинення вогню. Він упевнений, що поки залишається спостерігати за тим, що в підсумку вирішить зробити російський диктатор.

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«Його відповідь неоднозначна. З одного боку, він каже: „Звичайно, це ясно, це необхідно“, але з іншого боку, він продовжує говорити, що є нюанси. І вони стирають саму ідею перемир’я», — підкреслив Подоляк.

За словами радника глави ОП, путін фактично закликає Україну перестати захищати себе і відмовитися від військових поставок, виробництва зброї та контролю над лінією фронту. Він заявив, що на ці умови Київ не піде.

Проте Подоляк запевнив, що зустріч представників України з делегацією в Саудівській Аравії пройшла дуже добре:

«Стало зрозуміло, хто хоче продовжувати війну. Наш досвід із 2014 року говорить нам, що москва порушує всі домовленості. Саміт поставив її в становище, коли доведеться прояснити ситуацію. Подивимося».

Крім цього Подоляк поділився з журналістами, що на саміті від США не було жорсткого порядку денного щодо того, на які поступки доведеться піти Україні заради миру.

«Є інтереси США, неодноразово озвучені Трампом, які вимагають швидкого та ефективного вирішення проблеми війни. Вони хочуть мати прозорі економічні відносини з Україною, в яку вони вклали значні військові та фінансові ресурси. І Україна дуже зацікавлена у відновленні ефективних двосторонніх відносин: у США є критично важливий арсенал, такий як протиракетна оборона, спеціальні боєприпаси та розвідка. москва має показати своє справжнє ставлення переговорами, припиненням війни і перемир’ям. І вона відповість негативно», — додав радник глави ОП.

Також Подоляк заявив, що Україна довіряє президенту США Дональду Трампу. За його словами, американський лідер реалізував свої передвиборчі цілі і залишається союзником нашої країни.

УНІАН За матеріалами:

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