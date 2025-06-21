Експерт заявив, бюджетні продукти в Україні здорожчали швидше, ніж дорогі — Finance.ua

Експерт заявив, бюджетні продукти в Україні здорожчали швидше, ніж дорогі Сьогодні 18:23 — Казна та Політика

Експерт заявив, бюджетні продукти в Україні здорожчали швидше, ніж дорогі

Продукти харчування в Україні у 2025 році все більше зрівнюються за ціною із товарами у світі. Українці платять за їжу набагато більші суми зі своїх бюджетів, ніж європейці.

В етері «Українського радіо експерт «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин пояснив , як сформувалася така ситуація.

Чому продукти в Україні дорожчають

Зі слів експерта, НБУ підтверджує зростання цін, що все більше наближаються до показників у світі. Навіть 5−6 років тому деякі позиції у продуктовому кошику українців були дорожчими, порівняно із Польщею.

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Перш за все на це впливає податок на додану вартість — у розмірі 20%, в той час як у Європі — 4−5%.

Держава знижує ціни на продукти харчування для своїх громадян, встановлюючи нижчий податок на додану вартість на продовольчі товари, ніж на промислові.

«По-друге, 70% доходу європейського фермера складають дотації. Коли є дотації, продукт стає дешевшим. Держава, дотуючи реалізацію продукції, доплачує населенню, щоб продукція була дешевшою», — сказав Пендзин.

Скільки витрачають на їжу українці та європейці

Експерт повідомив, українська сімʼя витрачає на їжу приблизно 40% сімейного бюджету, порівняно із 12%-18% із європейською. Це пов’язано з нижчим рівнем доходів та високими цінами на продукти.

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«За даними дослідження на початку року 46% українців підтвердили, що почали шукати дешеві продукти низької якості, щоб звести кінці з кінцями», — підкреслив Пендзин.

За його словами зниження доходів населення призводить до того, що умовний середній клас, який ніколи не економив на продуктах активно починає шукати дешевший сегмент.

Через це утворився подвійний попит на бюджетні товари — серед малозабезпечених та середнього класу. Це призвело до того, що дешеві продукти зростають у ціні швидше, ніж дорогі, незважаючи на загальне здорожчання на 20%.

Нагадаємо, один з найпоширеніших способів українців заощадити — купувати товари зі знижкою. Зокрема, 75% споживачів постійно купують продукцію за зниженою ціною та готові змінити звичні магазини заради вигіднішої ціни.

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