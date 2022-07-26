Пенсійний фонд завершив фінансування виплат за липень — Finance.ua

Пенсійний фонд завершив фінансування виплат за липень
25 липня завершено фінансування пенсій за липень.
Про це повідомляє Пенсійний фонд.
На пенсійні виплати спрямовано 50,2 млрд грн, в тому числі 11,3 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 38,9 млрд грн — через уповноважені банки.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки, відкриті в банках за зверненнями пенсіонерів, 100 % профінансованих сум.
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За повідомленням АТ «Укрпошта» станом на 24 липня доставлено 71,8 % профінансованої суми за липень.
У липні надано 593 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 25 липня — 37 тисяч.
Довідка Finance.ua:
- з початку 2022 року пенсії для українських військових зросли на 3 тисячі гривень. Тепер вони розраховують на те, що отримуватимуть від держави близько 8,9 тисячі гривень. Якщо говорити про підвищення виплат у відсотках, вони зросли на 53%;
- Міністерство соціальної політики анонсувало закінчення впровадження системи базового пенсійного доходу. В жовтні 2022 року доплати розширять на громадян віком 70+, а до кінця 2023 року планують запровадити доплати пенсіонерам віком від 65 років;
- як за умов воєнного стану подати заяву про призначення пенсії за віком: за наявності всіх необхідних документів для призначення пенсії можна звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від регіону.
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