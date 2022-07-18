Мінсоцполітики анонсувало доплати пенсіонерам віком 65+ — Finance.ua

Мінсоцполітики анонсувало доплати пенсіонерам віком 65+ Вчора 09:00 — Особисті фінанси

Міністерство соціальної політики анонсувало закінчення впровадження системи базового пенсійного доходу.

В жовтні 2022 року доплати розширять на громадян віком 70+, а до кінця 2023 року планують запровадити доплати пенсіонерам віком від 65 років.

Я маю на увазі «вікову лінійку» доплат до пенсії, яку ми впровадили за ініціативою Президента, адресні виплати з урахуванням стажу роботи. Ці заходи необхідно продовжити, реалізувати заплановані диференційовані за віком доплати в жовтні цього року для пенсіонерів віком 70+, а на 2023 рік передбачити базові гарантії для осіб старше 65 років, для людей з інвалідністю і тих, які втратили годувальника, — наголосила міністерка Марина Лазебна.

Базовий пенсійний дохід має бути закріплений на рівні законодавства, а не ухвал уряду. Тому у Мінсоцполітики напрацювали необхідний законопроект, який уже схвалено Світовим банком та Міжнародною організацією праці.

Водночас, за словами міністра, у майбутньому необхідно буде запроваджувати пенсійні накопичення, оскільки одних надходжень від ЄСВ зараз недостатньо для забезпечення пенсіонерів.

Нагадаємо, Верховна Рада України 19 червня підтримала законопроєкт № 7337, який дозволить звільненим з військової служби вільно обирати банк для отримання пенсії.

Довідка Finance.ua:

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України, заявила, що середній розмір пенсії станом на 1 липня 2022 року склав 4 437 гривень, що майже на 660 гривень (або на 17 %) більше у порівнянні з 1 липня 2021 року.

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