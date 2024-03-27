Парламент напрацьовує законопроєкти на підтримку малого та середнього бізнесу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Парламент напрацьовує законопроєкти на підтримку малого та середнього бізнесу

68
Парламент напрацьовує законопроєкти на підтримку малого та середнього бізнесу
Парламент напрацьовує законопроєкти на підтримку малого та середнього бізнесу
Профільний комітет спільно з представниками бізнес-середовища розробляють низку законопроєктів, які спростять роботу малому та середньому бізнесу.
Про це під час Конгресу «Реформа системи публічних фінансів — шлях до відновлення України» повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
«Ми орієнтуємося на те, щоб у найближчі кілька місяців у законопроєктному полі з’явилися реальні документи, які відображатимуть те, що ми разом з бізнесом спільно напрацювали», — зазначив Наталуха.
Читайте також
Він додав, що наразі парламент напрацьовує законопроєкти, які стосуються питань реєстрації, спрощення ведення процедур, скорочення підстав для проведення перевірок, а також питання податкових преференцій.
«Комітет працює над наповненням бюджету через різні механізми. Ми покладаємося не на масове збільшення податків, а на створення нових механізмів та шляхів фіскального забезпечення видатків, перш за все оборонних», — констатував голова профільного комітету.
Також, за його словами, у парламенті триває робота над тим, щоб в Україну продовжувала надходити міжнародна фінансова допомога.

Довідка Finance.ua:

  • нещодавно уряд підняв поріг вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України, до 1 тис. євро. Ці зміни стануть в пригоді тим вітчизняним виробникам, які торгують за кордон через власний сайт чи маркетплейс типу Etsy, Amazon, eBay чи Shopify;
  • в лютому цього року президент України анонсував масштабну економічну платформу «Зроблено в Україні», яка покликана стимулювати вітчизняне виробництво та споживання. Ця ініціатива також має дати поштовх до зростання ВВП на 1%. Як це працюватиме?
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.