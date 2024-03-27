Парламент напрацьовує законопроєкти на підтримку малого та середнього бізнесу — Finance.ua

Парламент напрацьовує законопроєкти на підтримку малого та середнього бізнесу
Профільний комітет спільно з представниками бізнес-середовища розробляють низку законопроєктів, які спростять роботу малому та середньому бізнесу.
Про це під час Конгресу «Реформа системи публічних фінансів — шлях до відновлення України» повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
«Ми орієнтуємося на те, щоб у найближчі кілька місяців у законопроєктному полі з’явилися реальні документи, які відображатимуть те, що ми разом з бізнесом спільно напрацювали», — зазначив Наталуха.
Він додав, що наразі парламент напрацьовує законопроєкти, які стосуються питань реєстрації, спрощення ведення процедур, скорочення підстав для проведення перевірок, а також питання податкових преференцій.
«Комітет працює над наповненням бюджету через різні механізми. Ми покладаємося не на масове збільшення податків, а на створення нових механізмів та шляхів фіскального забезпечення видатків, перш за все оборонних», — констатував голова профільного комітету.
Також, за його словами, у парламенті триває робота над тим, щоб в Україну продовжувала надходити міжнародна фінансова допомога.
Довідка Finance.ua:
- нещодавно уряд підняв поріг вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України, до 1 тис. євро. Ці зміни стануть в пригоді тим вітчизняним виробникам, які торгують за кордон через власний сайт чи маркетплейс типу Etsy, Amazon, eBay чи Shopify;
- в лютому цього року президент України анонсував масштабну економічну платформу «Зроблено в Україні», яка покликана стимулювати вітчизняне виробництво та споживання. Ця ініціатива також має дати поштовх до зростання ВВП на 1%. Як це працюватиме?
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