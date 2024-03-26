Українські підприємці зможуть оформлювати посилки за кордон на сайті Укрпошти безкоштовно — Finance.ua
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Українські підприємці зможуть оформлювати посилки за кордон на сайті Укрпошти безкоштовно

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Українські підприємці зможуть оформлювати посилки за кордон на сайті Укрпошти безкоштовно
Українські підприємці зможуть оформлювати посилки за кордон на сайті Укрпошти безкоштовно
Після набрання чинності норми про збільшення неоподаткованого ліміту на посилки за кордон до 1 тис. євро юрособи та ФОПи зможуть оформлювати такі відправлення на сайті Укрпошти безкоштовно.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Як це працюватиме?

«Раніше для ФОПів та юросіб було як: якщо вартість товару + доставка разом складають понад 150 €, привіт, бюрократія та морока — оформлення лише через подання вантажної митної декларації, в окремій митній системі, до якої без брокера — ні доступу, ні розуміння, як це зробити вірно. Та й, більше того, оформлення однієї такої декларації, в середньому, коштувало 1 500 — 2 500 гривень», — пише Смілянський.
Та минулого тижня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 9456, який серед іншого врегулював питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України, до 1 тис. євро. Дані зміни стануть в пригоді тим вітчизняним виробникам, які торгують за кордон через власний сайт чи маркетплейс типу Etsy, Amazon, eBay чи Shopify.

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«Як тільки Кабмін оновить постанови (2−3 місяці), всі юридичні особи зможуть абсолютно офіційно оформити посилки за 1−2 хвилини на сайті Укрпошта. Без будь-яких зайвих формальностей, самостійно, без брокера та абсолютно безкоштовно», — наголосив Смілянський.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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