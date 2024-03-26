Українські підприємці зможуть оформлювати посилки за кордон на сайті Укрпошти безкоштовно — Finance.ua

Українські підприємці зможуть оформлювати посилки за кордон на сайті Укрпошти безкоштовно Сьогодні 13:30

Українські підприємці зможуть оформлювати посилки за кордон на сайті Укрпошти безкоштовно

Після набрання чинності норми про збільшення неоподаткованого ліміту на посилки за кордон до 1 тис. євро юрособи та ФОПи зможуть оформлювати такі відправлення на сайті Укрпошти безкоштовно.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Як це працюватиме?

«Раніше для ФОПів та юросіб було як: якщо вартість товару + доставка разом складають понад 150 €, привіт, бюрократія та морока — оформлення лише через подання вантажної митної декларації, в окремій митній системі, до якої без брокера — ні доступу, ні розуміння, як це зробити вірно. Та й, більше того, оформлення однієї такої декларації, в середньому, коштувало 1 500 — 2 500 гривень», — пише Смілянський.

Та минулого тижня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 9456, який серед іншого врегулював питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України, до 1 тис. євро. Дані зміни стануть в пригоді тим вітчизняним виробникам, які торгують за кордон через власний сайт чи маркетплейс типу Etsy, Amazon, eBay чи Shopify.

«Як тільки Кабмін оновить постанови (2−3 місяці), всі юридичні особи зможуть абсолютно офіційно оформити посилки за 1−2 хвилини на сайті Укрпошта. Без будь-яких зайвих формальностей, самостійно, без брокера та абсолютно безкоштовно», — наголосив Смілянський.

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