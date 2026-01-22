0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пакет допомоги ЄС на €90 млрд покриє дві третини фінансового розриву України — Домбровскіс

Казна та Політика
554
Запропонований пакет фінансової підтримки Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро може покрити близько двох третин фінансового розриву України, який розрахував Міжнародний валютний фонд.
Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає «Інтерфакс-Україна»,
За словами Домбровскіса, в умовах повномасштабної війни довгострокове планування є надзвичайно складним, тому ключовим принципом міжнародної підтримки має залишатися гнучкість.
Він наголосив, що обсяги фінансування можуть оперативно коригуватися залежно від реальних потреб України.

Як формується оцінка фінансових потреб

Єврокомісар пояснив, що оцінка ґрунтується на загальних потребах фінансування України, які визначаються спільно з українською владою, зокрема Міністерством фінансів. Після цього МВФ розраховує дефіцит фінансування, а міжнародні донори підтверджують свої внески.
Читайте також
Загальні потреби включають як військові витрати, так і цивільні напрямки, зокрема фінансування відновлення енергетичної інфраструктури після атак рф.
Домборвскіс зазначив, що ЄС працює над залученням додаткових партнерів до підтримки України, серед яких міжнародні фінансові інституції, країни G7 та інші держави. За його словами, МВФ також бере активну участь у процесі та готує програму фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США, яку планують винести на розгляд ради директорів фонду наступного місяця.

Орієнтовна структура пакета допомоги

За попередніми розрахунками, структура пакета підтримки може становити близько 45 млрд євро на рік. При цьому орієнтовно дві третини коштів можуть спрямовуватися на військову допомогу, а одна третина на бюджетну підтримку.
Водночас єврокомісар підкреслив, що через високу невизначеність воєнного часу ці пропорції не є фіксованими та можуть змінюватися залежно від потреб України.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Європейський парламент схвалив застосування процедури посиленого співробітництва для надання Україні кредиту підтримки Європейського Союзу у розмірі 90 млрд євро.
Відповідне рішення депутати ухвалили у середу, 21 січня, надавши згоду Раді ЄС використовувати спеціальний механізм, який дозволяє групі країн-членів співпрацювати без одностайної підтримки всіх держав Союзу.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems