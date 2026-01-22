Пакет допомоги ЄС на €90 млрд покриє дві третини фінансового розриву України — Домбровскіс Сьогодні 11:24 — Казна та Політика

Запропонований пакет фінансової підтримки Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро може покрити близько двох третин фінансового розриву України, який розрахував Міжнародний валютний фонд.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає «Інтерфакс-Україна»,

За словами Домбровскіса, в умовах повномасштабної війни довгострокове планування є надзвичайно складним, тому ключовим принципом міжнародної підтримки має залишатися гнучкість.

Він наголосив, що обсяги фінансування можуть оперативно коригуватися залежно від реальних потреб України.

Як формується оцінка фінансових потреб

Єврокомісар пояснив, що оцінка ґрунтується на загальних потребах фінансування України, які визначаються спільно з українською владою, зокрема Міністерством фінансів. Після цього МВФ розраховує дефіцит фінансування, а міжнародні донори підтверджують свої внески.

Загальні потреби включають як військові витрати, так і цивільні напрямки, зокрема фінансування відновлення енергетичної інфраструктури після атак рф.

Домборвскіс зазначив, що ЄС працює над залученням додаткових партнерів до підтримки України, серед яких міжнародні фінансові інституції, країни G7 та інші держави. За його словами, МВФ також бере активну участь у процесі та готує програму фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США, яку планують винести на розгляд ради директорів фонду наступного місяця.

Орієнтовна структура пакета допомоги

За попередніми розрахунками, структура пакета підтримки може становити близько 45 млрд євро на рік. При цьому орієнтовно дві третини коштів можуть спрямовуватися на військову допомогу, а одна третина на бюджетну підтримку.

Водночас єврокомісар підкреслив, що через високу невизначеність воєнного часу ці пропорції не є фіксованими та можуть змінюватися залежно від потреб України.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Європейський парламент схвалив застосування процедури посиленого співробітництва для надання Україні кредиту підтримки Європейського Союзу у розмірі 90 млрд євро.

Відповідне рішення депутати ухвалили у середу, 21 січня, надавши згоду Раді ЄС використовувати спеціальний механізм, який дозволяє групі країн-членів співпрацювати без одностайної підтримки всіх держав Союзу.

