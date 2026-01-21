Європарламент схвалив прискорений розгляд 90 млрд євро кредиту для України
Європейський парламент схвалив застосування процедури посиленого співробітництва для надання Україні кредиту підтримки Європейського Союзу у розмірі 90 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.
Відповідне рішення депутати ухвалили у середу, надавши згоду Раді ЄС використовувати спеціальний механізм, який дозволяє групі країн-членів співпрацювати без одностайної підтримки всіх держав Союзу.
«Посилене співробітництво»
Кредит підтримки для України був погоджений на саміті Європейської ради 18 грудня 2025 року в Брюсселі та офіційно представлений Європейською комісією 14 січня 2026 року.
Однак Чехія, Угорщина та Словаччина відмовилися підтримати це рішення. Через це ЄС вирішив застосувати процедуру посиленого співробітництва — механізм, передбачений договорами Євросоюзу, який потребує окремого схвалення Європарламенту.
Рішення було ухвалене більшістю голосів:
- 499 депутатів — «за»;
- 135 — «проти»;
- 24 — утрималися.
Напередодні, у вівторок, Європарламент також погодився прискорити розгляд цього питання та пов’язаних із ним законодавчих пропозицій.
Що далі
Наступним етапом стане узгодження деталей кредитної програми між Європейським парламентом та Радою ЄС у межах звичайної законодавчої процедури.
90 млрд євро для України
У грудні Європейський Союз ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро фінансової допомоги на найближчі два роки. Йдеться про безповоротні та безвідсоткові кошти.
Фінансування спрямують на покриття бюджетних видатків і потреби оборони, а питання погашення може постати лише після відшкодування завданих Україні збитків з боку росії.
Нещодавно голова Європейської комісії повідомила, що з цієї суми 60 млрд євро передбачено на оборонний сектор, ще 30 млрд євро — на бюджетну підтримку.
Допомога розрахована на 2026−2027 роки. Водночас у Євросоюзі триває обговорення механізму так званого «репараційного кредиту» для України за рахунок заморожених російських активів.
