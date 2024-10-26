Отримання грантів на навчання у «Дії»: відповіді на головні питання — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Отримання грантів на навчання у «Дії»: відповіді на головні питання

Особисті фінанси
27
Отримання грантів на навчання у «Дії»: відповіді на головні питання
Отримання грантів на навчання у «Дії»: відповіді на головні питання, Фото: freepik
Цього року студенти, які вперше вступили на платну форму навчання у вищих навчальних закладах, отримали можливість скористатися державним грантом у розмірі 15 або 25 тисяч гривень. Цей грант компенсує частину вартості контракту.
У Міністерстві освіти і науки відповіли на найпоширеніші питання щодо реалізації цієї державної програми.

Чи можна отримати грант на навчання, якщо раніше вже навчався в університеті

Отримати державний грант на навчання можуть ті здобувачі освіти, які вступили до університетів вперше.
Читайте також
«Попереднє здобуття фахової передвищої освіти не стає на заваді отримання гранту», — стверджують у відомстві.
Перевірити історію свого навчання можна за посиланням.

Чи можна отримати грант на навчання, якщо паралельно навчаєтеся на бюджеті на іншій спеціальності

У випадку, якщо студент уже зарахований на навчання за державним чи регіональним замовленням в той же чи інший заклад освіти, він не зможе отримати грант.
Читайте також
Зазначається, якщо вас буде відраховано з навчання за державним або регіональним замовленням в тому самому або іншому закладі вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної освіти), то після внесення запису до картки здобувача в Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) (якщо це буде зроблено до 31 жовтня), отримаєте пропозицію про надання державного гранта.

Що робити, якщо отримали сповіщення про грант, але в переліку документів його немає

Для цього потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії. Тоді грант має зʼявитися у переліку документів.

Що робити, якщо вже заплатив за навчання

Заклад освіти має врахувати кошти гранту для наступних платежів чи повернути решту.
Читайте також
У МОН стверджують, що в такому випадку заклад вищої освіти має врахувати надходження за грантом для майбутніх платежів для студента. Кошти зараховуються на перший рік, а грант переходить на контрактний рахунок наступного року.
Крім того, у МОН стверджують, що заклад освіти має повернути надмірно сплачені кошти.
«Гранти не повертаються. Якщо студент заплатив більше суми контракту (з урахуванням гранту), то надмірно заплачені кошти можуть повернути студенту», — розповів у коментарі для «УП. Життя» заступник міністра освіти Михайло Винницький.

Чи можна отримати грант на навчання з результатами НМТ понад 170 балів

Із такими балами можна отримати грант на навчання. Ба більше, є перелік спеціальностей, для яких мати не менше 170 балів з двох предметів потрібно обов’язково. Це:
  • журналістика,
  • управління та адміністрування,
  • право,
  • сфера обслуговування,
  • міжнародні відносини,
  • менеджмент соціокультурної діяльності,
  • економіка,
  • філологія (крім української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури і фольклористики),
  • публічне управління та адміністрування,
  • стоматологія.
Нагадаємо, через застосунок «Дія» близько 17 тисяч вступників вже отримали гранти на навчання у вищих навчальних закладах.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.