Отримання грантів на навчання у «Дії»: відповіді на головні питання — Finance.ua

Отримання грантів на навчання у «Дії»: відповіді на головні питання Сьогодні 19:06 — Особисті фінанси

Отримання грантів на навчання у «Дії»: відповіді на головні питання, Фото: freepik

Цього року студенти, які вперше вступили на платну форму навчання у вищих навчальних закладах, отримали можливість скористатися державним грантом у розмірі 15 або 25 тисяч гривень. Цей грант компенсує частину вартості контракту.

У Міністерстві освіти і науки відповіли на найпоширеніші питання щодо реалізації цієї державної програми.

Чи можна отримати грант на навчання, якщо раніше вже навчався в університеті

Отримати державний грант на навчання можуть ті здобувачі освіти, які вступили до університетів вперше.

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«Попереднє здобуття фахової передвищої освіти не стає на заваді отримання гранту», — стверджують у відомстві.

Перевірити історію свого навчання можна за посиланням

Чи можна отримати грант на навчання, якщо паралельно навчаєтеся на бюджеті на іншій спеціальності

У випадку, якщо студент уже зарахований на навчання за державним чи регіональним замовленням в той же чи інший заклад освіти, він не зможе отримати грант.

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Зазначається, якщо вас буде відраховано з навчання за державним або регіональним замовленням в тому самому або іншому закладі вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної освіти), то після внесення запису до картки здобувача в Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) (якщо це буде зроблено до 31 жовтня), отримаєте пропозицію про надання державного гранта.

Що робити, якщо отримали сповіщення про грант, але в переліку документів його немає

Для цього потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії. Тоді грант має зʼявитися у переліку документів.

Що робити, якщо вже заплатив за навчання

Заклад освіти має врахувати кошти гранту для наступних платежів чи повернути решту.

У МОН стверджують, що в такому випадку заклад вищої освіти має врахувати надходження за грантом для майбутніх платежів для студента. Кошти зараховуються на перший рік, а грант переходить на контрактний рахунок наступного року.

Крім того, у МОН стверджують, що заклад освіти має повернути надмірно сплачені кошти.

«Гранти не повертаються. Якщо студент заплатив більше суми контракту (з урахуванням гранту), то надмірно заплачені кошти можуть повернути студенту», — розповів у коментарі для «УП. Життя» заступник міністра освіти Михайло Винницький.

Чи можна отримати грант на навчання з результатами НМТ понад 170 балів

Із такими балами можна отримати грант на навчання. Ба більше, є перелік спеціальностей, для яких мати не менше 170 балів з двох предметів потрібно обов’язково. Це:

журналістика,

управління та адміністрування,

право,

сфера обслуговування,

міжнародні відносини,

менеджмент соціокультурної діяльності,

економіка,

філологія (крім української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури і фольклористики),

публічне управління та адміністрування,

стоматологія.

Нагадаємо, через застосунок «Дія» близько 17 тисяч вступників вже отримали гранти на навчання у вищих навчальних закладах.

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