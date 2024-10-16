Ваучери на навчання: хто ще зможе отримати — Finance.ua
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Ваучери на навчання: хто ще зможе отримати

Особисті фінанси
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Ваучери на навчання: хто ще зможе отримати
Ваучери на навчання: хто ще зможе отримати
Схвалено законопроєкт про розширення категорій громадян, які можуть отримати ваучери на перепідготовку.
Про це повідомили у Мінекономіки.
Кого стосується
Зміни стосуються учасників бойових дій, ВПО, осіб з інвалідністю та громадян старше 35 років.
«Більше громадян зможуть отримати ваучери на перепідготовку та підвищення кваліфікацій», — повідомили у міністерстві.
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Хто зможе отримати ваучери на навчання:
  • учасники бойових дій, незалежно від дня звільнення з військової служби;
  • внутрішньо переміщені особи (без вимоги щодо відсутності відповідної роботи);
  • особи з інвалідністю (без вимоги щодо відсутності відповідної роботи);
  • громадяни старше 35 років, які мають страховий стаж не менше 10 років. Наразі діє обмеження на отримання ваучерів для людей старше 45 років зі страховим стажем менш як 15 років.
Безробітні, які проходить професійне навчання, зможуть отримувати матеріальну допомогу на період такого навчання.
Розмір
«Розмір та порядок допомоги має визначити Кабмін. Вони також зможуть присвоїти/підтвердити професійні кваліфікації в акредитованих кваліфікаційних центрах, з компенсацією витрат на проживання та проїзд» — повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
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Нагадаємо, з початку цього року ваучерами на навчання скористалися вже понад 20 тисяч громадян на загальну суму понад 220 млн грн.
На кого попит
Найбільший попит ми зараз спостерігаємо на навчання за такими професіями: кухар, водій, медицина.

Довідка Finance.ua:

  • Українці можуть отримати ваучер на навчання ще за 16 професіям та 15 спеціальностям, які нині затребувані на ринку праці.
  • Мінекономіки оновило Перелік професій та спеціальностей для навчання, за якими може бути виданий ваучер, відтепер в ньому 95 професій та 60 спеціальностей.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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