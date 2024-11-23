Особливості звільнення за згодою сторін: які передбачені виплати — Finance.ua

Особливості звільнення за згодою сторін: які передбачені виплати Сьогодні 21:19 — Особисті фінанси

Особливості звільнення за згодою сторін: які передбачені виплати, Фото: freepik

Завершення трудових відносин є важливим моментом у професійній діяльності кожної людини. Одним із варіантів розірвання трудового договору є звільнення за згодою сторін.

Бухгалтер Кристина Ворожбітова розповіла про переваги та недоліки цього способа.

Чому вигідно звільнятися за згодою сторін

1. Гнучкість у строках. Можна домовитися про зручну для обох сторін дату припинення трудових відносин.

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2. Можливість отримати додаткові виплати. При конструктивному діалозі з роботодавцем можна домовитися про додаткові компенсації.

3. Швидше отримання допомоги по безробіттю. Це особливо важливо, якщо ви плануєте певний час бути без роботи.

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4. Нейтральний запис у трудовій книжці. Це може бути важливо для майбутнього працевлаштування.

5. Збереження хороших відносин з роботодавцем. Це може бути корисно для отримання рекомендацій у майбутньому.

Недоліки звільнення за згодою сторін

Неможливість односторонньо відкликати рішення про звільнення. Якщо ви передумали, вам потрібна згода роботодавця.

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Відсутність гарантованої вихідної допомоги. Якщо не домовитися окремо, законодавство не передбачає обов’язкової виплати.

Складніше оскаржити. У разі конфлікту довести неправомірність звільнення буде складніше.

Які виплати передбачені при звільненні за згодою сторін

Залишаючи компанію за згодою сторін, працівник може розраховувати на виплати:

заробітна плата за фактично відпрацьований час до дня звільнення, включаючи всі надбавки та премії;

за фактично відпрацьований час до дня звільнення, включаючи всі надбавки та премії; компенсація за невикористану відпустку. Працівнику виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи, А I групи;

Працівнику виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи, А I групи; інші виплати, передбачені трудовим договором або колективною угодою. Це можуть бути різноманітні бонуси, премії за результатами роботи, компенсації тощо.

Законодавство не передбачає обов’язкової виплати вихідної допомоги в цьому випадку.

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Однак, сторони можуть домовитися про додаткові виплати в рамках угоди про припинення трудових відносин.

Нагадаємо, навіть досвідчених співробітників можуть звільнити через непередбачувані обставини. Проте часто причини повʼязані з поведінкою працівника або ставленням до роботи. Раніше ми розповідали про ТОП-7 причин, через які можна втратити роботу.

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