Оренда квартир з початку року подорожчала на 6%: де в Україні найдорожче житло — Finance.ua

Оренда квартир з початку року подорожчала на 6%: де в Україні найдорожче житло Сьогодні 08:01 — Нерухомість

Оренда квартир з початку року подорожчала на 6%: де в Україні найдорожче житло

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2023 року становила 6032 грн. З початку року ціна зросла на 5,8%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 50,7% — до 13 123 гривень.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 3,2% до 11 329 гривень.

У Києві оренда подешевшала ще на 3,3% до 7384 гривень. Місто залишається на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Запорізькій (2 769 гривень) та Сумській (2 687 гривень) областях.

Таблиця: РБК-Україна

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5 699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% до 4294 гривень. Офіційна інфляція становила 10%.

Довідка Finance.ua:

кількість шукачів квартир в оренду повністю відновилася від початку війни і навіть більше, сьогодні попит на 38% більше від довоєнного рівня;

у столиці винаймати квартиру стало дешевше. За останній місяць ціна знизилася із середніх 12 025 грн до 11 500 грн.

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