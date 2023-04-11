Середні ціни на «вторинці» в Україні (інфографіка) — Finance.ua
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Середні ціни на «вторинці» в Україні (інфографіка)

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Середні ціни на «вторинці» в Україні (інфографіка)
Середні ціни на «вторинці» в Україні (інфографіка)
Порівнюючи березень та лютий 2023 року, кількість пропозицій щодо продажу вторинного житла зросла майже по всій Україні. У столиці нових пропозицій з’явилось на 93,4% більше.
Про це свідчать дані українського маркетплейсу Dim.Ria.
Якщо розглядати березень 2023 року та лютий 2022 року, подекуди фіксується спад пропозицій, але є і зростання. До прикладу, в Київській області порівнюючи минулий рік і зараз — на 212% більше пропозицій вторинного житла.
Інфографіка: Dim.Ria
Інфографіка: Dim.Ria

Ціни

Аналізуючи березень 2023 року та лютий 2023 року, майже всією Україною фіксується невелике зростання ціни на вторинне житло.
Найвища середня ціна однокімнатної квартири зафіксована у Києві — 85 755 доларів США, порівнюючи із лютим 2022 року — вартість зросла на 7,2%.
У Київській області середня ціна однокімнатної квартири — 41 684 доларів США, і вона, навпаки, впала — на 2,6% у порівнянні із минулим роком.
Інфографіка: Dim.Ria
Інфографіка: Dim.Ria
Найвищі середні ціни на однокімнатні квартири також у Львівській області — 57 671 дол., Закарпатській — 45 960 дол., та Одеській — 45 714 тис.
Найнижчі середні ціни на однокімнатні квартири у Сумській області — 21 855 дол., Запорізькій — 22 592 дол., та Кіровоградській — 23 003 дол.
Інфографіка: Dim.Ria
Інфографіка: Dim.Ria
Раніше повідомлялось, що за рік вартість квадратного метра житла на вторинному ринку Києва зросла від 46 700 грн до 49 880 грн, у середньому на 3 180 грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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