Як змінились ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка) — Finance.ua
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Як змінились ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)

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Як змінились ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)
Як змінились ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)
В столиці винаймати квартиру стало дешевше. За останній місяць ціна знизилася із середніх 12 025 грн до 11 500 грн.
За 6 місяців розцінки впали ще більше — більше, ніж на 1 000 грн.
Найчастіше 1-кімнатні квартири здають по 8 000 грн.
Зняти 2-кімнатну квартиру в Києві найлегше за 10 200 грн.
3-кімнатні квартири найчастіше здають по 15 200 грн.
Як змінились ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)
Нагадаємо, що через війну в Києві більша частина новобудов заморожені. Будівельні роботи ведуться лише на деяких об’єктах по місту. Все це викликає тривогу у інвесторів, які вклали в будівництво власні кошти. Забудовники нарікають на проблеми з логістикою, нестачу будівельників на об’єктах та повітряні тривоги, під час яких роботи мають припинятися.
Зараз відділи продажів ЖК намагаються вирівняти ціни в новобудовах і підтягнути їх до середньоринкових по Києву, як на вторинному ринку. Але як показує досвід, це зробити досить складно. Інтерес покупців до житла в новобудовах зменшився.

Довідка Finance.ua:

  • як свідчать дані Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за січень 2023 року по Україні зросла на 5,2% з 5699 до 5994 гривень. На перше місце за вартістю оренди вийшла Закарпатська область, де оренда подорожчала у 1,5 рази до 13 123 гривень;
  • у Києві оренда подешевшала ще на 2,6% до 7 438 гривень. Місто знаходиться на третьому місці за вартістю;
  • вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 905 гривень), Запорізькій (2 862 гривень) та Сумській (2 687 гривень) областях.
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За матеріалами:
Finance.ua
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