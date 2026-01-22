0 800 307 555
Оновлення графіків: як курсуватимуть поїзди з 22 січня

Як курсуватимуть поїзди з 22 січня
Сьогодні вночі набрав чинності оновлений графік руху Укрзалізниці. 118 поїздів далекого сполучення та ще понад сотня регіональних та приміських вже цієї доби вирушатимуть за зміненим розкладом.
Про це нагадала Укрзалізниця.

Для чого це

Розроблений у рекордні строки, цей графік покликаний вирішити проблему масових затримок, спричинену обстрілами, об’їздами та рухом під резервними тепловозами у знеструмлених регіонах.
Тому змінили як деякі маршрути, так і тривалість рейсів. Іншими словами, безпека та вчасність — фундамент цього графіка.

Важливі деталі

Якщо ви придбали квиток на один із двох наступних поїздів, зважайте на змінений графік відправки:
  • № 9 Київ — Будапешт (09:43 замість 11:05).
  • № 749 Київ — Відень (12:33 замість 13:05).
У ваших квитках, придбаних після 8 січня, вже врахований новий час відправлення та прибуття. Пасажирів, які купували квитки на ресурсах або в касах іноземних перевізників, просять бути уважними і звірити час на офіційних каналах Укрзалізниці.
Де подивитись графік

Оновлений графік руху вашого поїзда можна дізнатися в застосунку та на сайті Укрзалізниці, а також на інформаційних табло на вокзалах.
Раніше Finance.ua писав, що Укрзалізниця розширила пілотний проєкт «Інтернет у поїздах» на поїзди далекого сполучення. У поїзді «Гуцульщина» № 95/96 Київ — Рахів доступ до мережі тепер матимуть пасажири всіх вагонів обох складів поїзда.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
