Одна з країн ЄС збирається продовжити пільги для українських водіїв — Finance.ua

Одна з країн ЄС збирається продовжити пільги для українських водіїв Сьогодні 20:20 — Світ

Одна з країн ЄС збирається продовжити пільги для українських водіїв

З 1 квітня влада Німеччини може звільнити українських біженців від вимоги перереєстровувати свої автомобілі. Уряд хоче продовжити пільги для українців ще на півроку.

З таким проханням федеральне міністерство транспорту звернулося до урядів земель, повідомляє DW

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Уряд Німеччини пропонує продовжити перехідні положення, які звільняють українських біженців від вимоги отримувати німецькі номерні знаки на свої автомобілі, ввезені з України. Це стосується українців, які перебувають у країні понад рік.

Дія перехідних положень, які дозволяли українським біженцям тимчасово не перереєстровувати свої авто, спливає 1 квітня. Тепер у Міністерстві цифровізації і транспорту Німеччини хочуть продовжити їх ще на 6 місяців.

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«Міністерство запропонувало протягом цього періоду остаточно з’ясувати із землями всі відкриті процедурні питання, пов’язані з реєстрацією українських транспортних засобів», — повідомила DW речниця федерального міністерства транспорту.

Раніше земельні транспортні відомства зверталися до федерального міністерства з проханням підготувати рекомендації, як діяти в особливих випадках, коли виникнуть труднощі з реєстрацією українських авто у Німеччині. Наприклад, коли водій не є власником автомобіля і не може довести право ним розпоряджатися або коли транспортний засіб не відповідає вимогам німецького техогляду.

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Кожна земля вирішуватиме окремо, чи подовжувати пільги для українських автомобілів на прохання федерального міністерства транспорту. У землі Бранденбург підтвердили, що готові виконати прохання федерального уряду. Інші землі також відповіли Мінтрансу, що готові прислухатися до пропозиції.

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