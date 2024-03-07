У Німеччині пропонують скоротити допомогу новим українським біженцям — Finance.ua

У Німеччині пропонують скоротити допомогу новим українським біженцям Сьогодні 20:20 — Особисті фінанси

У Німеччині пропонують скоротити допомогу новим українським біженцям

У Німеччині партія Християнсько-соціалиний союз (ХСС) пропонує припинити виплати громадянської допомоги новоприбулим українським біженцям.

Про це повідомляє Tagesschau.

Федеральний уряд та уряди земель Німеччини знову взяли на розгляд політику щодо біженців.

Відзначається, що стабільно висока кількість шукачів притулку створює тиск на уряди федеральних земель, що спонукало глав урядів до зустрічі в Берліні для обговорення міграційної політики.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахіма Херрманна пропонує припинення виплати громадянської допомоги та зменшення соціальних стимулів для нових біженців з України. За його пропозицією, біженцям більше не належить громадянська допомога, а замість цього — допомога відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку, що може суттєво зменшити соціальні стимули для міграції.

Згідно з Законом про допомогу шукачам притулку, сума допомоги для одного шукача притулку обмежена до 460 євро на місяць.

УНН За матеріалами:

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