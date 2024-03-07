У Німеччині пропонують скоротити допомогу новим українським біженцям — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Німеччині пропонують скоротити допомогу новим українським біженцям

Особисті фінанси
30
У Німеччині пропонують скоротити допомогу новим українським біженцям
У Німеччині пропонують скоротити допомогу новим українським біженцям
У Німеччині партія Християнсько-соціалиний союз (ХСС) пропонує припинити виплати громадянської допомоги новоприбулим українським біженцям.
Про це повідомляє Tagesschau.
Федеральний уряд та уряди земель Німеччини знову взяли на розгляд політику щодо біженців.
Відзначається, що стабільно висока кількість шукачів притулку створює тиск на уряди федеральних земель, що спонукало глав урядів до зустрічі в Берліні для обговорення міграційної політики.

Читайте також: Deutsche Welle: лише 20% українських біженців у Німеччині самі заробляють собі на життя

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахіма Херрманна пропонує припинення виплати громадянської допомоги та зменшення соціальних стимулів для нових біженців з України. За його пропозицією, біженцям більше не належить громадянська допомога, а замість цього — допомога відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку, що може суттєво зменшити соціальні стимули для міграції.
Згідно з Законом про допомогу шукачам притулку, сума допомоги для одного шукача притулку обмежена до 460 євро на місяць.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.