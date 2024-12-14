Оцифрування трудових книжок: що потрібно знати роботодавцю — Finance.ua

Оцифрування трудових книжок: що потрібно знати роботодавцю
Електронна трудова книжка — це зручний і доступний електронний сервіс для працівників та роботодавців на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Про це нагадали в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.
Як оцифрувати трудову книжку через портал ПФУ
Сервіс дозволяє подавати через портал копії паперових трудових книжок, інших документів, які підтверджують трудову діяльність працівника.
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Також можна зберігати в електронному вигляді інформацію про страховий стаж і сплачені страхові внески.
Як завантажити скан-копію трудової книжки через портал Пенсійного фонду України:
- Увійдіть до особистого кабінету на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- Оберіть у розділі Комунікації з ПФУ, що знаходиться у лівому боковому меню, вкладку Відомості про трудові відносини.
- Заповніть загальні дані та надайте згоду на обробку персональних даних.
- Завантажте кольорові скан-копії сторінок трудової книжки у форматі PDF або JPEG.
Скан-копії всіх заповнених сторінок трудової книжки подаються в хронологічному порядку та мають відповідати таким вимогам:
- повинні бути кольоровими та чіткими;
- відображати всі реквізити документа (назва документа, серійний номер, дата видачі, печатки, підписи, ПІБ власника) та безпосередньо самі записи (рекомендована роздільна здатність при скануванні — 300 dpi);
- формат зображення має бути .jpg або .pdf;
- розмір кожного файлу не має перевищувати 1 Мб.
Разом із трудовою книжкою додаються скановані документи, що підтверджують страховий стаж:
- документи про здобуття освіти;
- свідоцтво про народження дитини (для жінок);
- військовий квиток;
- інші документи, які підтверджують періоди роботи, — у разі необхідності.
Переваги електронної трудової книжки
Електронна трудова книжка — це сучасний цифровий формат, який замінює традиційну паперову книжку.
Вона забезпечує зручне зберігання інформації про трудовий стаж, покращує управління трудовими відносинами та спрощує доступ до даних для працівників і роботодавців.
Основні переваги електронної трудової книжки:
- захищеність від втрати чи пошкодження даних про трудову діяльність;
- можливість перевіряти та підтверджувати трудовий стаж у режимі онлайн;
- підвищений рівень безпеки та автентифікації даних;
- автоматизоване призначення пенсії у майбутньому.
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