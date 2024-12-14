Оцифрування трудових книжок: що потрібно знати роботодавцю — Finance.ua

Оцифрування трудових книжок: що потрібно знати роботодавцю Сьогодні 13:19 — Особисті фінанси

Оцифрування трудових книжок: що потрібно знати роботодавцю

Електронна трудова книжка — це зручний і доступний електронний сервіс для працівників та роботодавців на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Про це нагадали в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

Як оцифрувати трудову книжку через портал ПФУ

Сервіс дозволяє подавати через портал копії паперових трудових книжок, інших документів, які підтверджують трудову діяльність працівника.

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Також можна зберігати в електронному вигляді інформацію про страховий стаж і сплачені страхові внески.

Як завантажити скан-копію трудової книжки через портал Пенсійного фонду України:

Увійдіть до особистого кабінету на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Оберіть у розділі Комунікації з ПФУ, що знаходиться у лівому боковому меню, вкладку Відомості про трудові відносини. Заповніть загальні дані та надайте згоду на обробку персональних даних. Завантажте кольорові скан-копії сторінок трудової книжки у форматі PDF або JPEG.

Скан-копії всіх заповнених сторінок трудової книжки подаються в хронологічному порядку та мають відповідати таким вимогам:

повинні бути кольоровими та чіткими;

відображати всі реквізити документа (назва документа, серійний номер, дата видачі, печатки, підписи, ПІБ власника) та безпосередньо самі записи (рекомендована роздільна здатність при скануванні — 300 dpi);

формат зображення має бути .jpg або .pdf;

розмір кожного файлу не має перевищувати 1 Мб.

Разом із трудовою книжкою додаються скановані документи, що підтверджують страховий стаж:

документи про здобуття освіти;

свідоцтво про народження дитини (для жінок);

військовий квиток;

інші документи, які підтверджують періоди роботи, — у разі необхідності.

Переваги електронної трудової книжки

Електронна трудова книжка — це сучасний цифровий формат, який замінює традиційну паперову книжку.

Вона забезпечує зручне зберігання інформації про трудовий стаж, покращує управління трудовими відносинами та спрощує доступ до даних для працівників і роботодавців.

Основні переваги електронної трудової книжки:

захищеність від втрати чи пошкодження даних про трудову діяльність;

можливість перевіряти та підтверджувати трудовий стаж у режимі онлайн;

підвищений рівень безпеки та автентифікації даних;

автоматизоване призначення пенсії у майбутньому.

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