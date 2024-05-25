У Держпраці пояснили, чи потрібна паперова трудова книжка, якщо вже є електронна — Finance.ua

У Держпраці пояснили, чи потрібна паперова трудова книжка, якщо вже є електронна Сьогодні 11:08 — Особисті фінанси

З червня 2021 року в Україні запровадили електронну трудову книжку.

Чи потрібна паперова трудова книжка, якщо вже є електронна, пояснили у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.

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«Відтоді, як зазначається у статті 48 Кодексу законів про працю України, облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, визначеному законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», — йдеться у повідомленні.

Після закінчення перехідного періоду, який триватиме п’ять років, в Україні паперова трудова книжка фактично втратить статус обов’язкового документа.

Проте працівники, які хочуть отримувати відомості про трудову діяльність саме в паперовій формі, можуть і надалі користуватися такою можливістю.

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«Якщо раніше трудова книжка зберігалась у роботодавця, то тепер буде знаходитись у працівника. Роботодавець на вимогу працівника зобов’язаний вносити до неї, як передбачає згадана стаття, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення й нагороди за успіхи в роботі», — резюмували у Держпраці.

Нагадаємо, якщо роботодавець не виконує умови трудового договору, ви можете:

звернутися до роботодавця з письмовою вимогою про усунення порушень і виконання умов трудового договору. Також ви можете звернутися до профспілкового органу, якщо ви є членом профспілкової організації, за допомогою і підтримкою;

звернутися з письмовою скаргою до Держпраці за консультацією та допомогою;



звернутися до суду з позовом про встановлення факту порушень роботодавцем умов трудового договору, відновлення порушених прав і вимоги компенсації моральної та матеріальної шкоди. Ви можете скористатися послугами адвоката або іншого представника за вашим вибором.



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