Очільник Мінцифри розповів, скільки посвідок на проживання в Україні сформували іноземці у «Дії» — Finance.ua

Очільник Мінцифри розповів, скільки посвідок на проживання в Україні сформували іноземці у «Дії» Сьогодні 15:25

Очільник Мінцифри розповів, скільки посвідок на проживання в Україні сформували іноземці у «Дії»

Протягом двох років іноземні громадяни оформили понад 20 тисяч посвідок на постійне та тимчасове проживання через застосунок «Дія».

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, Кабінет міністрів підтвердив успіх такого проєкту, і відтепер електронні посвідки використовуватимуть постійно.

Міністр розповів, що іноземці громадяни за два роки створили в «Дії»:

понад 18,3 тис. посвідок на постійне проживання;

понад 2,8 тис. на тимчасове.

Федоров також нагадав: посвідка в Дії дозволяє створити Дія. Підпис та користуватися іншими державними сервісами.

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«Усюди, де треба посвідка, показуйте документ у смартфоні й не переймайтеся, що забули фізичний документ удома. А ще працюємо над тим, щоб ви могли зручно шерити копії посвідок через Дію», — написав він.

Нагадаємо, потік іноземців в Україну, хоча і зменшився з початку повномасштабного вторгнення, проте не зупинився.

Згідно з офіційною статистикою, у період з 1 січня по 1 липня 2024 року в Україну в’їхало 1 188 466 іноземців.

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