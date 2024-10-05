Очільник Мінцифри розповів, скільки посвідок на проживання в Україні сформували іноземці у «Дії» — Finance.ua
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Очільник Мінцифри розповів, скільки посвідок на проживання в Україні сформували іноземці у «Дії»

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Очільник Мінцифри розповів, скільки посвідок на проживання в Україні сформували іноземці у «Дії»
Очільник Мінцифри розповів, скільки посвідок на проживання в Україні сформували іноземці у «Дії»
Протягом двох років іноземні громадяни оформили понад 20 тисяч посвідок на постійне та тимчасове проживання через застосунок «Дія».
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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За його словами, Кабінет міністрів підтвердив успіх такого проєкту, і відтепер електронні посвідки використовуватимуть постійно.
Міністр розповів, що іноземці громадяни за два роки створили в «Дії»:
  • понад 18,3 тис. посвідок на постійне проживання;
  • понад 2,8 тис. на тимчасове.
Федоров також нагадав: посвідка в Дії дозволяє створити Дія. Підпис та користуватися іншими державними сервісами.
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«Усюди, де треба посвідка, показуйте документ у смартфоні й не переймайтеся, що забули фізичний документ удома. А ще працюємо над тим, щоб ви могли зручно шерити копії посвідок через Дію», — написав він.
Нагадаємо, потік іноземців в Україну, хоча і зменшився з початку повномасштабного вторгнення, проте не зупинився.
Згідно з офіційною статистикою, у період з 1 січня по 1 липня 2024 року в Україну в’їхало 1 188 466 іноземців.
За матеріалами:
Finance.ua
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