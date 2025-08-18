Області — лідери за надходженням податків — Finance.ua
Казна та Політика
121
Області — лідери за надходженням податків
З початку 2025 року платники податків сплатили 346,8 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 59 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, або понад 20 % зростання.
Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.
Найбільші внески зробили:
  • Київ — 82,7 млрд грн;
  • Дніпропетровська область — 34 млрд грн;
  • Львівська область — 23,5 млрд грн;
  • Київська область — 20,6 млрд грн.

Можливість податкової знижки

Громадяни можуть скористатися податковою знижкою. Це право мають платники податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету.
Документи на отримання знижки за витратами 2024 року можна подавати до 31 грудня 2025 року.
Нагадаємо, великі платники податків за сім місяців сплатили до зведеного бюджету 584,9 млрд грн, що становить 49% усіх надходжень країни за цей період. У низці галузей зафіксовано зменшення сплати податків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст надходжень становить 12,3%, або 64 млрд грн.
Надходження з ПДФО (податок на дохід фізичної особи) за перше півріччя збільшилося на 21,2% порівняно з минулорічним показником. Загалом платники податків сплатили 292,3 млрд гривень. Ця сума на 51,2 млрд грн перевищує торішню.
