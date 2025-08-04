Податкова знижка: українці задекларували повернення до бюджету майже 470 млн грн — Finance.ua
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Податкова знижка: українці задекларували повернення до бюджету майже 470 млн грн

Казна та Політика
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Податкова знижка: українці задекларували повернення до бюджету майже 470 млн грн
Податкова знижка: українці задекларували повернення до бюджету майже 470 млн грн
У першому півріччі 2025 року понад 74 тисячі українців скористались правом на податкову знижку. Торік їх кількість була меншою на 1,5 тисячі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
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Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, задекларована до повернення складає майже 470 млн грн. Порівняно з першим півріччям минулого року вона зросла на 25%.
Найчастіше українці подають декларації для отримання податкової знижки за такими витратами:
  • оплата навчання,
  • страхування та пенсійні внески,
  • сплата відсотків за іпотекою,
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ТОП-5регіони за кількістю декларацій на податкову знижку:
  • Львівщина — майже 10 тис.
  • Київ — 6 тис.,
  • Київщина — 5,2 тис.,
  • Дніпропетровщина — 4,4 тис.,
  • Тернопільщина — 4,3 тисячі.
Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку.
До декларації додаються підтверджувальні документи:
  • копії квитанції, чеків, платіжних доручень,
  • копії договорів про надання послуг,
  • документи про ступінь споріднення,
  • паспорт тощо.
Податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:
  • особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • через Електронний кабінет платника.
Детальніше, як отримати податкову знижку, за посиланням.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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