Податкова знижка: українці задекларували повернення до бюджету майже 470 млн грн — Finance.ua

Податкова знижка: українці задекларували повернення до бюджету майже 470 млн грн
У першому півріччі 2025 року понад 74 тисячі українців скористались правом на податкову знижку. Торік їх кількість була меншою на 1,5 тисячі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, задекларована до повернення складає майже 470 млн грн. Порівняно з першим півріччям минулого року вона зросла на 25%.
Найчастіше українці подають декларації для отримання податкової знижки за такими витратами:
- оплата навчання,
- страхування та пенсійні внески,
- сплата відсотків за іпотекою,
ТОП-5регіони за кількістю декларацій на податкову знижку:
- Львівщина — майже 10 тис.
- Київ — 6 тис.,
- Київщина — 5,2 тис.,
- Дніпропетровщина — 4,4 тис.,
- Тернопільщина — 4,3 тисячі.
Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку.
До декларації додаються підтверджувальні документи:
- копії квитанції, чеків, платіжних доручень,
- копії договорів про надання послуг,
- документи про ступінь споріднення,
- паспорт тощо.
Податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:
- особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- через Електронний кабінет платника.
Детальніше, як отримати податкову знижку, за посиланням.
Поділитися новиною