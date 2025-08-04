Податкова знижка: українці задекларували повернення до бюджету майже 470 млн грн — Finance.ua

Податкова знижка: українці задекларували повернення до бюджету майже 470 млн грн Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Податкова знижка: українці задекларували повернення до бюджету майже 470 млн грн

У першому півріччі 2025 року понад 74 тисячі українців скористались правом на податкову знижку. Торік їх кількість була меншою на 1,5 тисячі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, задекларована до повернення складає майже 470 млн грн. Порівняно з першим півріччям минулого року вона зросла на 25%.

Найчастіше українці подають декларації для отримання податкової знижки за такими витратами:

оплата навчання,

страхування та пенсійні внески,

сплата відсотків за іпотекою,

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ТОП-5регіони за кількістю декларацій на податкову знижку:

Львівщина — майже 10 тис.

Київ — 6 тис.,

Київщина — 5,2 тис.,

Дніпропетровщина — 4,4 тис.,

Тернопільщина — 4,3 тисячі.

Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку.

До декларації додаються підтверджувальні документи:

копії квитанції, чеків, платіжних доручень,

копії договорів про надання послуг,

документи про ступінь споріднення,

паспорт тощо.

Податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:

особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;

надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

через Електронний кабінет платника.

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