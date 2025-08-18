Місія МВФ приїде до України наприкінці серпня — Finance.ua

Місія МВФ приїде до України наприкінці серпня Сьогодні 15:34 — Казна та Політика

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що наприкінці серпня до країни прибуде місія Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це вона сказала під час презентації Програми дій уряду, передає RegioNews

«Продовжуємо роботу з міжнародними партнерами: наприкінці серпня до України прибуде місія МВФ», — сказала Свириденко.

Вона також додала, що до переговорної групи можуть увійти депутати Верховної Ради.

Крім того, прем’єр зазначила, що уряд активно співпрацює з Європейським Союзом, який надав понад 3 млрд євро підтримки. Водночас в Україні триває підготовка до рішень за ініціативою ERA.

Довідка: ERA — спільна ініціатива країн G7. Загальний обсяг програми становить 50 мільярдів доларів. Кошти надходитимуть від прибутків заморожених активів росії.

Нагадаємо, на початку липня виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила восьмий перегляд програми EFF. За його результатами Україна отримає дев’ятий транш у розмірі близько 500 мільйонів доларів США.

Раніше у МВФ закликали Україну підвищити тарифи на комунальні послуги до «рівня відшкодування витрат». Такий крок має сприяти відновленню прибутковості енергетичного сектору.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.