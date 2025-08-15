Великий бізнес уже сплатив до бюджету майже 585 млрд гривень — Finance.ua

Великий бізнес уже сплатив до бюджету майже 585 млрд гривень Сьогодні 08:35 — Казна та Політика

Великий бізнес уже сплатив до бюджету майже 585 млрд гривень

Великі платники податків за сім місяців сплатили до зведеного бюджету 584,9 млрд грн, що становить 49% усіх надходжень країни за цей період. У низці галузей зафіксовано зменшення сплати податків.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст надходжень становить 12,3%, або 64 млрд грн.

Найбільше зростання забезпечено за рахунок:

податку та збору на доходи фізичних осіб — +26,4 млрд грн (38,7%),

податку на додану вартість — +18,5 млрд грн (13,9%),

акцизного податку — +14,2 млрд грн (26,3%).

«Попри це, постійні російські атаки продовжують негативно впливати на економіку. Підприємства зазнають руйнувань, втрачають ланцюги постачання, змінюють виробничі процеси. Деякі з них були змушені змінити місце розташування або взагалі припинити діяльність. Це, у свою чергу, негативно позначається на декларуванні і сплаті податків у бюджет», — зазначила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

У яких галузях платять менше податків

У низці галузей податківці фіксують зменшення сплати податків окремими великими платниками.

1. Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність:

54% великих платників зменшили сплату на 11,2 млрд грн, зокрема:

частини чистого прибутку — на 5,5 млрд грн, або на 60,0%;

ПДВ — на 4,9 млрд грн, або на 46,7%.

Читайте також Кому з ФОПів доведеться платити 15% замість фіксованого податку

2. Добувна промисловість і розроблення кар’єрів:

52% платників зменшили сплату на 14,8 млрд грн (на 38,1%), у т. ч.:

рентної плати за користування надрами — на 7,6 млрд грн, або на 44,6%;

ПДВ — на 4,1 млрд грн, або на 34,2%;

податку на прибуток — на 3,4 млрд грн, або на 42,8%.

3. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря:

48% платників зменшили сплату на 5,4 млрд грн, зокрема:

податку на прибуток — на 2,3 млрд грн, або на 42,8%;

частини чистого прибутку — на 2,0 млрд грн, або на 47,5%.

4. Переробна промисловість:

38% платників зменшили сплату на 6,8 млрд грн, зокрема:

податку на прибуток — на 3,0 млрд грн, або на 56,1%;

акцизного податку — на 2,6 млрд грн, або на 17,3%.

🔊 У верхній частині сторінки є плеєр з голосовою версією цієї новини. Спробуйте — це зручно!

5. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів:

36% платників зменшили сплату на 10,1 млрд грн, зокрема:

ПДВ — на 3,7 млрд грн, або на 45,2%;

податку на прибуток — на 3,3 млрд грн, або на 51,7%.

Нагадаємо, підприємці, чий бізнес пошкоджено внаслідок війни, можуть отримати грант на відновлення до 16 млн грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.