Великий бізнес уже сплатив до бюджету майже 585 млрд гривень — Finance.ua

Великий бізнес уже сплатив до бюджету майже 585 млрд гривень
Великі платники податків за сім місяців сплатили до зведеного бюджету 584,9 млрд грн, що становить 49% усіх надходжень країни за цей період. У низці галузей зафіксовано зменшення сплати податків.
Про це повідомляє Державна податкова служба України.
Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст надходжень становить 12,3%, або 64 млрд грн.
Найбільше зростання забезпечено за рахунок:
- податку та збору на доходи фізичних осіб — +26,4 млрд грн (38,7%),
- податку на додану вартість — +18,5 млрд грн (13,9%),
- акцизного податку — +14,2 млрд грн (26,3%).
«Попри це, постійні російські атаки продовжують негативно впливати на економіку. Підприємства зазнають руйнувань, втрачають ланцюги постачання, змінюють виробничі процеси. Деякі з них були змушені змінити місце розташування або взагалі припинити діяльність. Це, у свою чергу, негативно позначається на декларуванні і сплаті податків у бюджет», — зазначила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
У яких галузях платять менше податків
У низці галузей податківці фіксують зменшення сплати податків окремими великими платниками.
1. Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність:
54% великих платників зменшили сплату на 11,2 млрд грн, зокрема:
- частини чистого прибутку — на 5,5 млрд грн, або на 60,0%;
- ПДВ — на 4,9 млрд грн, або на 46,7%.
2. Добувна промисловість і розроблення кар’єрів:
52% платників зменшили сплату на 14,8 млрд грн (на 38,1%), у т. ч.:
- рентної плати за користування надрами — на 7,6 млрд грн, або на 44,6%;
- ПДВ — на 4,1 млрд грн, або на 34,2%;
- податку на прибуток — на 3,4 млрд грн, або на 42,8%.
3. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря:
48% платників зменшили сплату на 5,4 млрд грн, зокрема:
- податку на прибуток — на 2,3 млрд грн, або на 42,8%;
- частини чистого прибутку — на 2,0 млрд грн, або на 47,5%.
4. Переробна промисловість:
38% платників зменшили сплату на 6,8 млрд грн, зокрема:
- податку на прибуток — на 3,0 млрд грн, або на 56,1%;
- акцизного податку — на 2,6 млрд грн, або на 17,3%.
5. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів:
36% платників зменшили сплату на 10,1 млрд грн, зокрема:
- ПДВ — на 3,7 млрд грн, або на 45,2%;
- податку на прибуток — на 3,3 млрд грн, або на 51,7%.
Нагадаємо, підприємці, чий бізнес пошкоджено внаслідок війни, можуть отримати грант на відновлення до 16 млн грн.
Поділитися новиною
Також за темою
Коли в Україні запрацює відкритий банкінг: що зміниться для українців
Великий бізнес уже сплатив до бюджету майже 585 млрд гривень
З початку року понад 6,6 тис. киян отримали допомогу через зруйноване житло
АМПУ оголосила тендер на реконструкцію причалу Одеського порту вартістю понад 539 млн грн
Україна отримала вже $1,5 млрд в рамках програми PURL
Зеленський повідомив деталі нової угоди з Британією