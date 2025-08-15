Великий бізнес уже сплатив до бюджету майже 585 млрд гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Великий бізнес уже сплатив до бюджету майже 585 млрд гривень

Казна та Політика
42
Великий бізнес уже сплатив до бюджету майже 585 млрд гривень
Великий бізнес уже сплатив до бюджету майже 585 млрд гривень
Великі платники податків за сім місяців сплатили до зведеного бюджету 584,9 млрд грн, що становить 49% усіх надходжень країни за цей період. У низці галузей зафіксовано зменшення сплати податків.
Про це повідомляє Державна податкова служба України.
Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст надходжень становить 12,3%, або 64 млрд грн.
Найбільше зростання забезпечено за рахунок:
  • податку та збору на доходи фізичних осіб — +26,4 млрд грн (38,7%),
  • податку на додану вартість — +18,5 млрд грн (13,9%),
  • акцизного податку — +14,2 млрд грн (26,3%).
«Попри це, постійні російські атаки продовжують негативно впливати на економіку. Підприємства зазнають руйнувань, втрачають ланцюги постачання, змінюють виробничі процеси. Деякі з них були змушені змінити місце розташування або взагалі припинити діяльність. Це, у свою чергу, негативно позначається на декларуванні і сплаті податків у бюджет», — зазначила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

У яких галузях платять менше податків

У низці галузей податківці фіксують зменшення сплати податків окремими великими платниками.
1. Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність:
54% великих платників зменшили сплату на 11,2 млрд грн, зокрема:
  • частини чистого прибутку — на 5,5 млрд грн, або на 60,0%;
  • ПДВ — на 4,9 млрд грн, або на 46,7%.
Читайте також
2. Добувна промисловість і розроблення кар’єрів:
52% платників зменшили сплату на 14,8 млрд грн (на 38,1%), у т. ч.:
  • рентної плати за користування надрами — на 7,6 млрд грн, або на 44,6%;
  • ПДВ — на 4,1 млрд грн, або на 34,2%;
  • податку на прибуток — на 3,4 млрд грн, або на 42,8%.
3. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря:
48% платників зменшили сплату на 5,4 млрд грн, зокрема:
  • податку на прибуток — на 2,3 млрд грн, або на 42,8%;
  • частини чистого прибутку — на 2,0 млрд грн, або на 47,5%.
4. Переробна промисловість:
38% платників зменшили сплату на 6,8 млрд грн, зокрема:
  • податку на прибуток — на 3,0 млрд грн, або на 56,1%;
  • акцизного податку — на 2,6 млрд грн, або на 17,3%.
5. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів:
36% платників зменшили сплату на 10,1 млрд грн, зокрема:
  • ПДВ — на 3,7 млрд грн, або на 45,2%;
  • податку на прибуток — на 3,3 млрд грн, або на 51,7%.
Нагадаємо, підприємці, чий бізнес пошкоджено внаслідок війни, можуть отримати грант на відновлення до 16 млн грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесПодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems