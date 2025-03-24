ОАЕ оголосили про інвестиції в $1,4 трлн в економіку США — Finance.ua
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ОАЕ оголосили про інвестиції в $1,4 трлн в економіку США

Світ
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ОАЕ оголосили про інвестиції в $1,4 трлн в економіку США
ОАЕ оголосили про інвестиції в $1,4 трлн в економіку США
Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) планують інвестувати $1,4 трлн у США протягом наступних десяти років. Домовленості було досягнуто після зустрічі президента США Дональда Трампа з радником з національної безпеки ОАЕ шейхом Тахнуном бін Заїдом Аль Нахаяном.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Білого дому.
Зазначається, що рамкова програма «значно збільшить поточні інвестиції ОАЕ в економіку США» у сферах інфраструктури ШІ, напівпровідників, енергетики та виробництва.
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Однак Білий дім не розкриває деталей, як саме інвестиції ОАЕ досягнуть $1,4 трлн, оскільки деякі угоди, які стали частиною програми, вже були оголошені раніше. Єдиною повністю новою угодою стала інвестиція Emirates Global Aluminium у будівництво першого нового алюмінієвого заводу в США за останні 35 років.
Водночас зазначено, що завод «майже подвоїть внутрішнє виробництво алюмінію в США».
«Розробка заводу з виплавки первинного алюмінію в США була однією з амбіцій EGA протягом кількох років», — йдеться в заяві представника компанії.
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Об’єднані Арабські Емірати, великий виробник нафти та давній партнер США в галузі безпеки, прагнуть зміцнити свої інвестиційні зв’язки з Вашингтоном і активно працюють над тим, щоб стати світовим лідером у галузі штучного інтелекту. Це один із секторів, на який ОАЕ роблять ставку, аби диверсифікувати свою економіку та зменшити залежність від енергетики.
У вересні президент ОАЕ шейх Мохамед бін Заїд Аль-Нахайян здійснив перший візит до Білого дому, де зустрівся з колишнім президентом США Джо Байденом. Лідери обговорили можливості поглиблення співпраці в таких напрямках, як штучний інтелект, інвестиції та космічні дослідження.
Державні інвестиційні фонди Перської затоки, зокрема Mubadala з Абу-Дабі на суму 330 мільярдів доларів, вже є значними інвесторами в економіку США. Трамп та його родина також мають тісні ділові зв’язки з регіоном.
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Нагадаємо, Трамп заявив, що угоду з Україною щодо видобутку рідкоземельних мінералів буде укладено найближчим часом.
«Як ви знаєте, ми також підписуємо угоди в різних місцях, щоб відкрити рідкоземельні мінерали та багато інших речей по всьому світу… І одна з речей, яку ми робимо, — це підписання найближчим часом угоди щодо рідкоземельних елементів з Україною, яка має величезну цінність… І ми це цінуємо», — сказав Трамп.
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