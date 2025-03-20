Білий дім пропонує Україні передати АЕС в управління США. Зеленський прокоментував — Finance.ua

Білий дім пропонує Україні передати АЕС в управління США. Зеленський прокоментував Сьогодні 10:33 — Енергетика

Білий дім пропонує Україні передати АЕС в управління США. Зеленський прокоментував

Президент США Дональд Трамп запропонував передати українські атомні електростанції (АЕС) під управління США у розмові з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час пресбріфінгу.

Управління АЕС

Левітт зазначила, що Трамп висловив готовність США ефективно управляти українськими атомними електростанціями, посилаючись на досвід Сполучених Штатів у галузі електроенергетики та комунального господарства. Вона додала, що американська власність на ці станції могла б забезпечити найкращий захист цієї інфраструктури та сприяти підтримці української енергетичної системи.

Додаткові системи ППО

Левітт також повідомила, що Зеленський звернувся з проханням надати додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема ракетні комплекси Patriot, для захисту цивільного населення. Президент США підтвердив готовність співпрацювати з Україною і шукати доступні рішення, зокрема в Європі.

Обмін розвідданими

Окрім цього, Левітт підтвердила, що США продовжать обмін розвідданими для захисту України. Вона зазначила, що цей обмін інформацією в контексті оборони України буде тривати.

Реакція Зеленського

«Ми говорили виключно про одну станцію. Ні про які мережі атомних станцій. Питання було виключно по станції, яка сьогодні знаходиться під тимчасовою окупацією і вона, як ви знаєте, в небезпеці, через те, що росія там панує зі зброєю. Станція не працює через те що росія абсолютно незаконно її утримує і її окупувала. Питання, чи спроможні ми відновити цю станцію, ми про це і проговорили», — заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу з журналістами.

Він вважає, що тільки деокупації станції недостатньо, так як там повинна бути відповідна інфраструктура та водозабезпечення. Для цього треба зробити дуже багато кроків, аби за два з половиною роки станція почала виробляти електрику.

«І президент Трамп запитав, а якщо буде розуміння, що Америка може це відновити… Я йому сказав — так. Якщо можна модернізувати, вкладати гроші тощо — ми готові це обговорювати з вами. Але ми говорили виключно про одну станцію яка знаходиться під тимчасовою окупацією росії», — розповів Зеленський.

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