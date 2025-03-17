Міністр фінансів США не відкидає спаду економіки під час президентства Трампа — Finance.ua
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Міністр фінансів США не відкидає спаду економіки під час президентства Трампа

Світ
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Міністр фінансів США не відкидає спаду економіки під час президентства Трампа
Міністр фінансів США не відкидає спаду економіки під час президентства Трампа
Немає «жодних гарантій», що в Сполучених Штатах не буде рецесії під час президентства Дональда Трампа. Хоча коригування може мати місце.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Reuters.
Однак Бессент, виступаючи в програмі «Зустріч із пресою» на каналі NBC, виключив імовірність фінансової кризи.
На запитання, чи може він гарантувати відсутність рецесії, поки Трамп перебуває при владі, Бессент відповів: «Жодних гарантій. Хто б міг передбачити COVID?»
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Бессент заявив, що він проводить жорстку політику, яка буде довготривалою, і що країну необхідно відучити від того, що він назвав величезними державними витратами.
На запитання про те, чи може коригування призвести до рецесії, Бессент відповів: «Немає жодних причин, через які це має статися».
Бессент спростував побоювання з приводу нещодавнього падіння фондового ринку, заявивши, що коригування були корисними і що ринки «почуватимуться чудово», якщо адміністрація впровадить ефективну податкову політику, підвищить рівень дерегулювання і забезпечить енергетичну безпеку.
«У нас буде перехідний період, і у нас не буде кризи», — сказав він.
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Нагадаємо, минулого тижня фондові ринки США різко впали на тлі зростаючої невизначеності, викликаної часто мінливою політикою президента Дональда Трампа, включно з погрозами запровадження мит щодо найбільших торговельних партнерів США.
Остання рецесія у США сталася 2020 року і була спричинена пандемією COVID-19, що призвело до різкого зростання безробіття та значного зниження економічної активності.
В інтерв’ю Fox News президент Дональд Трамп не відкинув можливість рецесії у США, зазначивши, що його економічна політика може спричинити короткострокові потрясіння, але зрештою нібито призведе до процвітання.
За матеріалами:
РБК-Україна
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