Нова пошта запустила своє перше відділення в Румунії — Finance.ua
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Нова пошта запустила своє перше відділення в Румунії

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Нова пошта запустила своє перше відділення в Румунії
Нова пошта запустила своє перше відділення в Румунії
Українська компанія з експрес-доставок «Нова пошта» відкрила своє перше відділення у Румунії.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Nova Post Romania.
«Ми вже відкрили своє перше відділення в Румунії, аби ти міг легко відправляти та отримувати від рідних турботу та тепло», — йдеться у повідомленні.
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У відділенні можна відправляти та отримувати документи й посилки до 30 кг з України або Молдови.

Розклад роботи:

  • пн-пт — 9:00—20:00
  • сб — 9:00—17:00
  • нд — вихідний
Адреса відділення: B-dul Unirii 47 A, Sector 3 București.
Термін доставлення із Румунії в Україну — вже звичні «від 5 днів», тоді як між Румунією і Молдовою відправлення доставлятимуться «від 3 днів». Тарифи на доставку з Україну в Румунію наразі такі:
  • Документи — 250 грн;
  • Посилки до 2 кг — 400 грн;
  • Посилки до 10 кг — 600 грн;
  • Посилки до 30 кг — 1200 грн.
Нагадаємо, «Нова пошта» відкрила перше відділення у Празі. Чехія стала третьою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі та Литви. Відділення щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання. Термін доставки починається від 5 робочих днів, максимальний не вказується.
Також «Нова пошта» планує відкрити своє перше відділення у Німеччині 30 червня 2023 року. На роботу обіцяють запросити також українців.

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За матеріалами:
Шо там
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