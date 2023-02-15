«Нова пошта» запустила послугу пакування для поштоматів: скільки коштує послуга — Finance.ua

«Нова пошта» запустила послугу пакування для поштоматів: скільки коштує послуга Сьогодні 15:46 — Особисті фінанси

«Нова пошта» запустила послугу пакування для поштоматів: скільки коштує послуга

Відтепер із поштоматів «Нової пошти» можна відправляти незапаковані посилки. Їх запакує курʼєр за 15 грн незалежно від розміру посилки.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

«У вартість вже входить коробка або пакет, а також всі додаткові матеріали, як-от пухирчата плівка, стрейч або папір, які необхідні для крихких відправлень», — зазначають у компанії, додавши, що пакування документів безкоштовне.

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Послуга доступна при створення електронної накладної у мобільному додатку Нової пошти для поштоматів по всій країні.

Як замовити послугу пакування для відправлень з поштомату:

створіть електронну накладну для поштомату у додатку Нової пошти;

вкажіть тип відправлення;

активуйте послугу «Пакування»;

оберіть платника (відправник або отримувач);

розрахуйте вартість;

завантажте незапаковане відправлення у поштомат та закрийте комірку.

Як працює послуга пакування для поштомату?

Після того як клієнт підтвердив завантаження посилки у поштомат, диспетчер автоматично отримує повідомлення про надходження нової посилки і направляє заявку кур’єру для забору відправлення.

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Кур’єр через спеціальний мобільний додаток для кур’єрів Нової пошти бачить, у яких комірках є незапаковані відправлення. Він підходить до поштомату зі спеціальною сумкою, у якій є необхідний набір для пакування: коробки різного розміру, пакети, наповнювач тощо. Кур’єр запаковує відправлення на місці, роздруковує та клеїть маркування, не відходячи від поштомату, щоб унеможливити загублення посилок. Далі він відвозить її до сортувального депо, де відбувається сортування та подальший рух посилки.

Якщо протягом доби після створення електронної накладної клієнт не покладе посилку в поштомат — система автоматично анулює цю накладну.

Нагадаємо, 14 лютого в роботі «Нової пошти» стався масштабний збій.

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