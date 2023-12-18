Nissan продаватиме автівки китайського виробництва в усьому світі — Finance.ua

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Nissan продаватиме автівки китайського виробництва в усьому світі

Фондовий ринок
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Nissan продаватиме автівки китайського виробництва в усьому світі
Nissan продаватиме автівки китайського виробництва в усьому світі
Японська компанія Nissan Motor експортуватиме автомобілі, розроблені й виготовлені в Китаї, на світові ринки.
Про це заявив віцепрезидент фірми Масаші Мацуяма, передає Reuters.
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Він зазначив, що розглядається можливість продавати існуючі машини з двигуном внутрішнього згоряння й майбутні повністю електричні та гібридні автівки в усьому світі.
Як пише Reuters, таким чином Nissan приєднується до таких компаній як Tesla, BMW та Ford, які розширюють свій експорт автомобілів, виготовлених у Китаї. Вони роблять це, щоб зменшити виробничі витрати та збільшити використання потужностей своїх заводів.
За перші 10 місяців поточного року на Китай припало трохи більше п’ятої частини світових продажів Nissan, що на третину менше за аналогічний період минулого року.
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Наразі японські автовиробники стикаються з серйозною проблемою щодо продажів у Китаї через популярність вітчизняних брендів і жорстку цінову конкуренцію на тлі швидкого переходу на електромобілі.
Наступного року Nissan планує створити спільний дослідницький центр із провідним китайським університетом Цінхуа. Центр займатиметься вивченням і розробкою електромобілів, включаючи зарядну інфраструктуру та переробку акумуляторів.
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Такі кроки Nissan оголошуються на тлі масштабних планів компанії щодо Європи, де до 2030 року фірма планує пропонувати лише повністю електричні автомобілі.
До кінця десятиріччя вона планує випустити 19 нових моделей електрокарів. Таким чином Nissan намагається швидше освоїти сегмент, де домінують новачки, такі як Tesla.
Кілька тижнів тому стало відомо, що фірма інвестує 1,4 млрд доларів у виробництво електричних версій двох популярних кросоверів на своєму заводі у Великій Британії.
За матеріалами:
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